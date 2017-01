Sipas IHK-së, për fundjavë do të mbajë mot kryesisht me diell dhe vranësira të lehta, kurse nëpër ultësira ka mundësi për mjegull të intensitetit mesatar.

Temperaturat minimale do të lëvizin nga -15 C deri -11 C Celsius, ndërsa maksimalet e ditës do të lëvizin ndërmjet -2 deri në 1 gradë Celsius.

Shtypja atmosferike vazhdon të mbajë vlerat e mbinormales. Do të fryjë erë e lehtë deri mesatare nga drejtimi i jugut dhe juglindjes. /KI/