Fundi i botës më 23 shtator!

Numerologët krishterë pretendojnë se bota do të përfundojë më 23 shtator dhe se kjo do të ndodhë, për shkak të një përplasje të një planeti me Tokën, transmeton Kosova.info.

Numerologu David Maida pretendon se vargjet e Ungjillit sipas Lukës janë dëshmi që ngjarjet e fundit, të tilla si eklipsi diellor në Amerikë dhe uragani Harvey, një shenjë e apokalipsit që vjen.

“Do të ketë shenja në diell, në hënë dhe në yje, dhe mbi tokë popujt do të jenë në frikë, të frikësuar nga zëri dhe dallgët e detit, ndërsa njerëzit do të mpaken nga frika dhe nga frika e fatkeqësive që vijnë, sepse fuqitë e qiejve do të tronditen!

Luka, 21:25 dhe 21:26

Deri më 23 shtator, si datë e apokalipsit erdhi duke u shërbyer me kodet nga Bibla, si dhe shenat e datës në piramidat e Gizës. Meje teorinë e tij e bazon në të ashtuquajturin Planet X, i cili njihet edhe si Nibiru. Ajo pretendon se do të kalojë afër tokës më 23 të muajit të tashëm dhe do të shkaktojë shpërthime, tsunami dhe tërmete.

Megjithatë, NASA e mohoi këtë duke njoftuar se Planet X nuk ekziston fare.

Sipas Librit faqe 12: 1-2 pritet të fillojë ringjallja dhe ardhja e dytë e Krishtit, që është një temë e zakonshme e teoricienëve konspirative krishterë:

“Dhe një shenjë e madhe u duk në qiell: një grua, e veshur në diell, dhe hëna nën këmbët e saj, dhe mbi kokë të saj një kurorë me 12 yje. Ishte shtatzënë dhe ajo qau nga dhimbjet dhe luftoi për të lindur..”

Në këtë pjesë, gruaja është Virgjëreshë, ndërsa më 23 shtator Dielli, Hëna dhe Jupiteri do të jetë në Virgjëreshë, çfarë në të vërtetë ndodh çdo 12 vjet. Përveç kësaj, në këtë datë ndodh në një shtrirje e rrallë e planeteve të njohur si “Luani i fisit të Judës”, ku teoricienët e konspiracionit janë të bazuara në një numër të konsiderueshëm të teorive të tyre.

Jonathan Sarfati shkruan se kjo ndodhi katër herë në shekullin e kaluar.

“Si gjithmonë tek astrologjia (ose përshtatjeve të saj krishtere), zgjidhen yjet të cilat përputhen me konkluzionet e caktuara. Nuk ka asgjë për të sugjeruar se më 23 shtator do të përmbushet profecia biblike, dhe krishterët duhet të jenë të kujdesshëm për të mos u tërhequr në pretendimet e tilla sensacionale”, shkruan ai. /KI/