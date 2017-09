Fund divorcit, pajtohen Brad dhe Angelina!

Pas këshillimit intensiv shpirtëror, një nga ‘çifte yjore “të preferuar përsëri së bashku Çifti i famshëm ka tronditur publikun shtatorin e kaluar me shpalljen e divorcit, pas dymbëdhjetë vite lidhje dhe dy vjet të martesës. Që atëherë, gjoja, nuk janë dëgjuar as takuar, shkruan The Sun, raporton Kosova.info. Por ka ndryshime.

Kronisti i biografisë së ciftit, Ian Halperin, pohon se të dytë u takuan në një shtëpi të miqve në Hollywood dhe se ky takim ishte veçanërisht emocional.

“Brad bëri hapin e parë, dhe pastaj ranë në krahët e njëri-tjetrit. Kishte shumë të lot, por ata thanë se cfarë I mundon, “të gjithë janë vënë në tavolinë”, ka thënë Halperin për The Sun .

Pas kësaj “përvoje çlirimi”, siç thuhet, ata vendosën të shkojnë në terapi për çiftet, në mënyrë që të përmirësojnë marrëdhëniet e tyre. Kjo për ta shënoi një fillim të ri që përfshin një rehabilitim intensiv dhe këshillim shpirtëror.

Megjithatë, ajo ende nuk e kanë anuluar divorcin dhe nuk besojnë se ajo është gjëja më e keqe që mund të ndodhë.

Siç deklaroi Halperin, të dy janë duke shpresuar që lidhja e tyre do të jetë si në ditët më të lumtura, raporton The Sun. /KI/