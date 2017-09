FSHF përgatit ceremoni të veçantë për Canën

Federata Shqiptare e Futbollit ka njoftuar se në sfidën ndaj Italisë në datën 9 Tetor do të zhvillojë një ceremoni të veçantë në nder të ish-kapitenit të kuqezinjve Lorik Cana, transmeton Shekulli. Idhulli i tifozërisë shqiptare ka lajmëruar largimin nga futbolli rreth një vit më parë, por FSHF ka menduar që në sfidën ndaj Italisë të përgatisë lamtumirën përfundimtare të lojtarit me prezencën më të madhe me kuqezinjtë, plot 93 ndeshje. “Ish-kapiteni i ekipit kombëtar të futbollit Lorik Cana do të mbyllë zyrtarisht karrierën e tij në datën 9 tetor përpara ndeshjes zyrtare eliminatore Shqipëri-Itali. Me këtë rast, FSHF do të organizojë ceremoninë e posaçme për mbylljen e karrierës të kapitenit të saj ndër vite, i cili numëron edhe rekordin e pjesëmarrjes me fanellën kuqezi të përfaqësueses, me 93 ndeshje. Përpara nisjes së takimit, një ceremoni speciale do të realizohet në vlerësim dhe mirënjohje për ish-kapitenin Lorik Cana”, është komunikata në faqen zyrtare të FSHF-së. Por nuk ka vonuar dhe reagimi i tifogrupit të kombëtares, “Tifozat Kuq e Zi”. Ata i kanë kërkuar Lorik Canës që të anulojë ceremoninë e lamtumirës së tij për arsye se ky tifogrup do të mungojnë në atë ndeshje pasi janë në bojkot të sfidave të kombëtares në ndeshjet në shtëpi. “Letër publike drejtuar kapitenit legjendar, Lorik Cana. I dashur kapiten.

Marrim shkas që të drejtohemi me këtë letër publike, pas lajmit për ceremoninë lamtumirës nga futbolli, të caktuar më datë, 9 tetor 2017. Përpara kësaj, dëshirojmë që në emër të të gjithë anëtarëve të grupimit TKZ (Tifozat Kuq e Zi), të të falënderojmë, për çdo djersë dhe mund për të mirën e Kombëtares. Kudo ku të kemi ndjekur, imazhet e tua kanë qenë ato copëzat e krenarisë që e kanë plotësuar mozaikun e një shqiptari të mirë dhe shembull. Siç edhe jeni në dijeni, Tifozat Kuq e Zi, dhe bashkë me të edhe disa grupime të tjera tifozerike që prej 1 viti, pa dëshirën e tyre janë në bojkot të ndeshjeve të Kombëtares në shtëpi. Arsyeja ka të bëjë me keq-organizimin, dhe me keqtrajtimin fizik dhe psikologjik që na bëhet nga policia shqiptare. Akoma në kohën kur po shkruajmë këtë letër, nuk ka ndonjë reflektim, prandaj edhe nuk mund të kthehemi në stadium derisa këto sjellje të përfundojnë një herë e përgjithmonë.

Si TKZ, si njerëz që të kemi ndjekur kudo, jo vetëm me ekipin kombëtar, kërkojmë nga ju që të shtyni për një kohë tjetër ceremoninë e lamtumirës. Kjo për faktin se nuk mund të pajtohemi se nuk do të jemi në stadium për të përshëndetur edhe për të thërritur emrin tënd fortë, si përherë. E dimë që nuk është kërkesë e zakonshme, por kërkojmë që të na kuptoni drejt kërkesën tonë, nuk ka të bëjë më ndonjë kryeneçësi , por ka të bëjë kryekëput me trajtimin tonë njerëzor dhe dëshirën për ta bërë këtë ceremoni falënderuese sa më madhështore. Ne jemi të vendosur që bojkotin ta çojmë deri në fund, sikurse jemi të sigurt në respektin dhe përkrahjen që na e ke dhënë gjithnjë, për të cilën gjë besojmë se as ju nuk keni dëshirë që të na shihni duke u persekutuar e keqtrajtuar. Pa marrë parasysh rrjedhën e situatës, ju keni qenë, dhe do të jeni udhërrëfyes për shumë prej nesh se si lartësohet emri i Shqipërisë dhe i shqiptarëve nëpër botë. Faleminderit kapiten!”, është letra e TKZ.