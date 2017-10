FSB me urdher te Medvedev hynë në Serbi, fillon lidhja e shërbimeve të inteligjencës ushtarake!

Moska zyrtare njoftoi se Federata Ruse dhe Republika e Serbisë, pasi mbërritën në Beograd, gjashtë MiG-29 rusë, do të vazhdojnë të bashkëpunojnë në sferën e inteligjencës ushtarake.

Me urdhër të Kryeministrit rus Dmitri Medvedev thotë se për këtë cështje Shërbimi Federal i Sigurisë i Rusisë (FSB) fillon bisedimet me përfaqësuesit e Ministrisë së Mbrojtjes të Serbisë.

Gjeneral Majori në pension Profesor i Akademisë Ushtarake Mitar Kovač thotë se zgjerimi i bashkëpunimit në sferën e inteligjencës ushtarake është një shenjë se marrëdhëniet midis Rusisë dhe Serbisë po shkojnë lart.

– Vetëm vende shumë miqësore mund të shkëmbejnë informata të tilla të rëndësishme dhe konfidenciale nga sfera e inteligjencës ushtarake. Është e sigurt se natyra e kërcënimeve të sotme në Evropë dhe në botë prek vendet që ato vetë, me pajisjet e tyre ose sistemet e inteligjencës dhe sigurisë, nuk mund të mbledhë gjithmonë të dhëna të mjaftueshme në lidhje me sigurinë e shtetit në çdo vend, shpjegon Kovaçi.

Sipas tij, progresi i bashkëpunimit të intelegjencës ushtarake ndërmjet Serbisë dhe Rusisë do të kontribuojë si njërit po ashtu tjetrit shtet për të plotësuar informacionet. Rusia do të marrë të dhëna për “Ballkanin Perëndimor” dhe Europën Juglindore, ndërsa Serbia informacionet kyçe për sigurinë e saj kombëtare, kryesisht kur është fjala për kërcënimin e shtetit nga ekstremistët dhe terroristët.

– Ne kemi arritur në përfundimin se një pjesë e madhe e ekstremistëve nga rajoni i Ballkanit Perëndimor, madje edhe nga territori i Serbisë, nga rajoni i Rashkës dhe nga Kosova, përfunduan në formacionet terroriste të shtetit islamik. Besoj se bashkëpunimi nuk do të jetë vetëm në fushën e aplikimit operacional dhe shkëmbimit të informacionit, por edhe në fushën e edukimit të personelit dhe trajnimit në përdorimin e pajisjeve teknike nga forcat ose njësitë që merren me inteligjencën dhe zbulimin ose sistemet e inteligjencës ushtarake dhe aktivitetet, vë në dukje Mitar Kovaç./KI/

