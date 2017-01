FRLDK e Hajvalisë, ministri Abrashi dhe zvm Sadiku, vizitë familjeve skamnore

Nëndega e FRLDK-së së Hajvalisë, ka ftuar Ministrin e Punës dhe Mirëqenies Sociale Arban Abrashin si dhe Zëvendësministrin e Shëndetësisë Izet Sadikun që t’i vizitojnë dy familje me gjendje të rëndë ekonomike, familjen e Feti Vitisë si dhe familjen e Asmir Salihut veteran lufte i cili vjen nga Presheva.

Qëllimi i kësaj vizite ishte që Qeveria e Kosovës t’i shoh nga afër këto kategori të familjeve me gjendje të rëndë ekonomike në vendin tonë respektivisht në BL të Hajvalisë.

FRLDK falënderon ministrin Abrashi dhe zëvendësministrin Sadiku për përgjigjën e tyre pozitive për këtë vizitë.

Iu kujtojmë se familja Vitija dhe Salihu ishin prezent në media ku është bërë apel për t’i ndihmuar këto dy familje.

Abrashi dhe Sadiku u zotuan se do t’i vizitojnë edhe familjet tjera anekënd vendit familje me gjendje të tilla ekonomike ku njëherit do të angazhohen për punësimin e tyre si dhe për strehimin dhe rehabilitimin e tyre në kushte normale.

Edhe kryetarja e nëndegës së FRLDK-së së Hajvalisë, Arbnora Sahiti si dhe kryetari i FRLDK-së të Degës së Pestë të Prishtinës, Agron Avdyli, gjithashtu u zotuan me qëllimin që në kuadër të aktivitetit të “Forumit” t’i evidentojnë këtë kategori të këtyre familjeve dhe t’iu dalin në ndihmë sa herë që ato kanë nevojë. /KI/