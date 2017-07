Franca njeh secilën qeveri që do të zgjidhet nga Kuvendi i Kosovës

Ambasadori i Francës në Kosovë, Didier Chabert, tha se populli i Kosovës ka organizuar zgjedhje të mira dhe për këtë duhet të vlerësuar.

“Tani kemi parlamentin e ri dhe atij i takon të formojë qeverinë që Kosovës. Franca do ta njoh secilin qeveri që do të zgjidhet nga Kuvendi i Kosovës dhe në bazë të kushtetutës”, tha ai për RTK-në.

Ai tha se Franca e dëshiron një qeveri që do të i ec përpara reformat. “Ka nj pritje nga popullata e Kosovës në sferën ekonomike, në luftën kundër korrupsionit. Duhet të kemi reforma në arsim që të rinjtë të edukohen dhe të gjejnë punë. Janë reforma të domosdoshme. Qeveria e ardhme duhet të bëj këtë. Reformat nuk janë të lehta, por duhet të kalojnë. Duhet ketë kemi një mazhorancë e cila i përgjigjet nevojave për të ecur në rrugën evropiane”, tha ai.

Chabert: Franca do të jetë gjithmonë në anën e Kosovës

Ambasadori i Francës në Kosovë, Didier Chabert, tha se Kosova dhe Franca kanë pasur bashkëpunim të mirë deri më tani dhe ky kooperim duhet të thellohet edhe më shumë në politikë, ekonomi, kulturë e fusha të tjera.

“Franca është vendi i dytë që e ka njohur pavarësinë e Kosovës. Ne e kemi e përkrahur Kosovën edhe në ditët më të vështira, kur qytetarët e saj ishin. Festimi i përvjetorit të Ditës Kombëtare të Francës, 14 Korrikun, është rast i mirë për të treguar miqësinë e thellë”, tha ai. Sipas diplomatit francez mundësi ka që dy vendet të rrisin bashkëpunimin.

“Kemi marrëdhënie të dendura me Kosovën, si me Klubin e Biznesit Frankofon, Festën e Frankonofisë, e organizime të tjera që kanë organizuar edhe me institucionet e tjera, UP-në etj”, tha ai sonte në “Intervistën me Blerimin” në Radio Televizionin e Kosovës (RTK). Chabert, vlerësoi se është krenar që po organizon këtë festë me 14 korrik në Kosovë.

Diplomati francez i cili para disa muajve u akreditua ambasador në Kosovë, sonte në “Intervistën me Blerimin” në RTK, tha se 14 korriku Dita Kombëtare e Francës është festë e të gjithëve . “Kjo festë lidhet me atë të iluminizmit. Këtu ka pasur ide të lirisë dhe të barazisë qytetare”, tha ai.

Sipas tij iluminizmi ka ndikuar shumë që të kemi idetë të reja për revolucionin. “Trashëgimia duhet të bartet”, tha Chabert. Sipas tij populli francez ka ditur të jetë i bashkuar edhe në kohën e revolucionit dhe në kohë të vështira. Ai ka folur edhe për presidentin e ri të Francës Emmanuel Macron. “Tani është një Francë e re, mesazhe të tilla kanë dërguar edhe Macroni si dhe kryeministri i ri i Francës, Édouard Philippe”, tha ai.