FPPK, mirënjohje të veçantë Kosova.info-s

Federata e Pingpongut të Kosovës organizoi ceremoninë “Laureatët 2017” e organizuar me rastin e shpalljes së më të mirëve për vitin 2017.

Me këtë rast FPPK, për mediat elektronike, i ndau mirënjohje të veçantë vetëm Kosova.info-s me motivacionin “Për informimin e publikut me aktivitetet e FPPK-së”!

Ceremonia u mbajt në Hotel Sirius në Prishtinë.

Faleminderit FPPK! /Kosova.info/