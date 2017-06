Fotoja e Bashës me Donald Trump 20 mijë dollarë? Mësoni të vërtetën e saj

span style=”color: #000000;”>Kreu i opozitës Lulzim Basha ka kthyer përgjigje në lidhje me akuzat që qarkullojnë për foton e bërë me presidentin amerikan Donald Trump.

I pyetur ne news 24 ai ka hedhur poshtë zërat se ka paguar 20 mijë dollarë, teksa ka kujtuar këtu edhe gjestin e bërë nga Rama me presidentin e mëparshëm amerikanë.

“Po të ishte për punë çmimi do të kishe bërë jo foton, por film Edi Rama. Kjo foto ka kushtuar asnjë qindarkë kjo është e paçmueshme siç ishte takimi me liderin e botës, Trumb. Nuk do të lejojë që pakujdesia dhe papërgjegjshmëria e tij në ndërhyrjen në fushatë të cenojë marrëdhëniet me SHBA, marrëdhëniet me mua kryeministër do të bëhen me të forta”, tha Basha.