Fotografja zbulon qytetin nëntokësor të banuar

Coober Pedy, një qytet i vogël në periferi të Australisë jugore mbi 500 milje nga qyteti më i afërt, është i gjerë, i sheshtë dhe i thatë. Në verë, nxehtësia mund të rritet në 45 gradë në hije, duke e lënë zonën të shkretë. Fotografja Tamara Merino zbuloi qytetin rastësisht gjatë një udhëtimi në shkretëtirën australiane.

Ajo ishte me të dashurin e saj, dhe ndërsa eksploruan, ata hasën shenja të vjetra që reklamonin një “bar” dhe “restorant nëntokësor”. Pastaj zbuluan një kishë nëntokësore, me djegie të qirinjve dhe kodra të vogla prej dheu me dyer të gdhendura.

Ata u vendosën në kampin e kamionëve të tyre të 1985 për pesë ditë pa ajër të kondicionuar, dritaret u mbështjellën për t’u mbajtur nga merimangat helmuese dhe gjarpërinjtë.

“Këto ishin ditë të vështira,” thotë Merino, “por ia vlen kur filluam të takonim njerëz.”

Ata takuan dikë në ditën e gjashtë – një grua gjermane me emrin Gaby, e cila kishte jetuar atje disa vjet me burrin e saj.

Gaby e ftoi çiftin të dilte nga nxehtësia në shtëpinë e tyre.

Më pas ajo mësoi se shumica e popullsisë së Coober Pedy jeton në shtëpitë nëntokësore të quajtura gropa. “Nuk mund ta besoja [kur] së pari e kalova derën nga shkretëtira“, thotë ajo. “Ishte një shpellë!”