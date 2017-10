Fotografja e personave VIP: Është e lodhshme, kërkojnë perfeksion

Me anë të fotografisë, ne arrijmë të ruajmë kujtime dhe momente shumë të bukura nga jeta jonë, por kohët e fundit është transformuar kuptimi i saj.

Shumë persona të njohur përdorin editime të ndryshme për fytyrën apo trupin që të duken sa më mirë në syrin e tjetrit, duke bërë që të jenë sa më pak real.

Fjoralba Maliqi, një fotografe e re që po korr shumë sukses ka qenë e ftuar në emisionin ‘Ditë e Re’ në Ora News ku tregon gjithçka rreth profesionit. Në lidhje me punën me personat publikë, ajo tha:

“Është e lodhshme sepse vjen me idenë që ata e kanë të krijuar një profil të tyre, çdo dalje e duan akoma në perfeksion. Është e bukur sepse ti e njeh akoma më afër nga ajo çka ai bën në profesionin e vet dhe kur e takon thua qenka më e lehtë se çfarë kam menduar. Ka personazhe që nuk do thoja me teka, por arrijnë të kurohen mirë për detajet e tyre, gjë që është dhe përgjegjësi për mua duke qenë se publiku e ka parë në stilin e vet dhe nuk mund të eksperimentoj.”

Ajo shtoi se e njëjta gjë funksionon edhe me njerëzit e thjeshtë, pa bërë dallime as në çmime.