Formimi i Zonës Ekonomike Rajonale nuk do të thotë largim nga BE-ja

Liderët e Ballkanit Perëndimor, të cilët do të takohen në Trieshtë, do të konfirmohet formimi i një zone ekonomike regjionale, por që kjo nuk do të thotë shmangie nga anëtarësimi në BE.

Kështu u tha në emsionin special “Rrethi”, në të cilin morën pjesë ministri i Punëve të Jashtme të Serbisë, Ivica Daçiq, kryeministri Edi Rama, kryeministri maqedon Zoran Zaev, si dhe sekretari gjeneral i Regional Cooperation Council, Goran Svilanoviq, njoftojnë mediat serbe.

Mysafirët e pranishëm në këtë emision special “Rrethi” theksuan qëndrimet e tyre për shumë çështje, ndër to ishte edhe sektori civil.

Kryeministri Rama theksoi se korrupcioni është prezent edhe në vendet e BE-së, kështu që nuk mund të bëhet fjalë vetëm për kriminelë shqiptarë apo serbë, por për kriminelë ndërkombëtarë. Prandaj, theksoi kryeministri Rama, na duhet procesi i integrimit, për të modernizuar shtetin, që do të mundësojë pakësimin e korrupcionit, trasnsmeton RTK.

Ndërkaq, Svilanoviq, nga ana e tij, theskoi se shoqëria civile ka potencial të madh, njerëz që dinë shumë, por që qeveritë nuk i integrojnë aq sa duhet.