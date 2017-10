FMN: Rritja e pagave në përputhje me rritjen ekonomike

“Pagat kanë pasur rritje mbi rritjen e ekonomisë, një mospërputhje me të gjitha parashikimit. Pagat të rriten rregullisht në përputhje me rritjen ekonomike”, ka thënë udhëheqësi i Misionit të FMN-së, Jacques Miniane

Udhëheqësi i Misionit të FMN-së, Jacques Miniane, ka thënë se rritja e pagave në sektorin publik në Kosovë duhet të jetë graduale dhe të bëhet në përputhje me rritjen ekonomike të vendit.

Ai ka deklaruar se rritja ekonomike në muajt e fundit ka qenë e nivelit të kënaqshëm, ndërsa ka nënvizuar se duhet disiplinë buxhetore e vazhdueshme, njofton Klan Kosova.

“Rritja ekonomike ka qenë shumë e mirë për këtë vit dhe vitin e ardhshëm presim deficit prej 1.5% në buxhetin e vitit 2018. Është pikënisje shumë e mirë. Është një ekonomi me kapacitet të kufizuar dhe stabiliteti makrofiskal është i rëndësishëm për çdo shtet. Jemi të bindur që deficiti do të përmbahet edhe për vitin e ardhshëm”.

“Pagat kanë pasur rritje mbi rritjen e ekonomisë, një mospërputhje me të gjitha parashikimit. Pagat të rriten rregullisht në përputhje me rritjen ekonomike”.

“Buxheti duhet të jetë në parashihe reale dhe jemi pajtuar sepse parashikimet janë të besueshme. Një parim tjetër ka të bëjë më frenimin e shpenzimeve dhe ky ishte element kyç sepse ideja është që të ruajmë hapësira të mjaftueshme për arsim, shëndetësi etj.

“Buxheti ende do të diskutohet, por ne kemi besim që shpenzimeve do të përmbahen. Ju e dini si ka qenë historia e pagave në Kosovë në shpërpushje sepse nuk është në rregull. Ideja është që pagat të rriten gradualisht. Mua më vjen mirë që ishim dakord me ministrin dhe jemi të bindur që pagat të jenë në përputhje me këta parametra”.

Nga ana e tij, ministri i financave, Bedri Hamza, është shprehur se diskutimet me Fondin Monetar Ndërkombëtar nuk ishin të lehta, por megjithatë ishin produktive, duke shtuar se parashihet që buxheti të kalojë shifrën dy miliard euro.

“Kemi parashikuar edhe një zvogëlim të arsyeshëm të hendekut tatimor. Jemi dakorduar ta respektojmë rregullën fiskale dhe deficiti primar pritet të jetë pak më i vigël se 2 për qind. Buxhet do të jetë mbi 2 miliard ku vendin kryesor do ta nxënë shpenzimet kapitale. Do ti reflektojmë prioritetet e qeverisë që është sundimi i rendit dhe ligjit”.

“Përveç kësaj ne i kemi trajtuar çështjet sociale duke respektuar infrastrukturën legale. Pasi që ky është vizita e fundit si shef i misionit për Kosovë i zotit Jacques dua ti shpreh respektin për angazhimin korrektësinë e tij që kur edhe jemi kuptua gjithmonë kemi diskutuar me qetësi në funksion të stabilitetit fiskal”.