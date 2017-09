FMN rikonfirmon mbështetjen për projektet zhvillimore në Kosovë

Fondi Monetar Ndërkombëtar (FMN) do të vazhdojë të përkrah projektet zhvillimore në Kosovë, ka deklaruar Shefi i Misionit të FMN-së në Kosovë, Ruud Vermeulen, në takimin që zhvilloi sot me Ministrin e Zhvillimit Ekonomik, Vladrin Lluka.

Ministri Lluka informoi drejtuesit e FMN-së me orientimet e MZhE gjatë këtij mandati, me ç’rast ritheksoi se energjia, respektivisht siguria e furnizimit dhe projektet rajonale të energjisë do të jenë ndër prioritetet kryesore.

Kreu i MZhE-së dhe shefi i Misionit të FMN-së diskutuan edhe për ecurinë e projektit të TC Kosova e Re, duke vlerësuar se realizimi i tij do të ndikonte direkt në stabilitetin e furnizimit me energji, hapjen e vendeve të punës, respektivisht zhvillimin ekonomik të vendit.

Ministri Lluka ka falënderuar FMN për mbështetjen e vazhdueshme që i ka dhënë Kosovës, duke renditur atë ndër partnerët kryesorë financiar ndërkombëtarë të Qeverisë së Kosovës. /KI/