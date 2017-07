Floriana Garo e konfirmon largimin nga Shqipëria: Do nis një kapitull të ri

Pas disa ditësh spekulimesh mbi të ardhmen e moderators së njohur, Floriana Garo, kjo e fundit e ka konfirmuar largimin e saj nga vendi drejt Zvicrës duke nisur kështu sipas saj një kapitull të ri.

Këtë lajm e ka bërë vetë të ditur ish-moderatorja e “Jo vetëm modë” e cila përmes një postimi në “Instagram” ka njoftuar ndjekësit e saj mbi planet e së ardhmes.

Postimi i plotë:

Te dashur miq,

“Jo vetem mode” ka qene eksperienca me lartesuese dhe permbushese ne jeten time profesionale! Une e nisa rrugetimin tim ne televizionin Klan ndaj falenderoj me zemer Aleksander Frangajn per mundesine dhe besimin qe me ofroi. Pa Bertin, Miren, Dritanin, Xhezualdin, Kristin dhe gjithe pasionin me te cilin ata e kane ushqyer emisionin, asgje nuk do ishte njesoj! Falenderoj pafundesisht te gjthe ata qe kane besuar tek une dhe me kane nxitur te bej me te miren por mbi te gjitha, publikun qe cdo te shtune ne oren 20.05 ka kthyer stacionin tek Jo vetem mode!

Une kam vendosur te nis nje kapitull te ri ne jeten time, sigurisht nje vendim aspak i lehte, por gjithcka ne jete mundohemi ta bejme per me mire.

Jam e bindur qe do te rishihemi prape ne te ardhmen! Xoxo, Floriana ❤️