Flori Mumajesi publikon këngën e re, kështu e përkrah Liberta (Foto)

E pas komplimenteve që ka marrë nga familjarë e miq për ‘Shanghai’ nuk ka pasur se si të mungoi edhe reagimi i Libertës.

Prezantuesja e ka publikuar një pjesë të këngës së tij në Instastorykështu duke e përkrahur atë.

Kujtojmë se ajo dhe Flori ka kohë që përfliten për një lidhje të mundshme mes tyre gjë të cilën as nuk e kanë pohuar e as mohuar as njëra palë. /Kosova.info/