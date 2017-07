Flet vëllai i të akuzuarit për vrasje të pasluftës: Përgjegjësi kryesor është Hashim Thaçi

“Më përgjegjësi për këtë punë është ai që e dekoron vëllain e tij, e kam fjalën për ish-kryetarin e partisë (PDK-së Hashim Thaçi, i cili e ka dekoruar Imer Imerin për vëllain, Hakiun). E kam cekur edhe më herët që ai e merr në lajthithje, i jep të holla, sipas informatave që kam, dhe se do ta shpall dëshmor vetëm ti mua mos më akuzo, unë t’i jap këta emra, vetëm ti mos më akuzo, i mbulon veprat e tij… Ai kur ka hyrë, ka hyrë me letër në xhep , merri këta persona… vëllai im në atë kohë nuk ka qenë fare në Kosovë, ka qenë në Gjermani në emër tjetër. Këtë e dinë edhe udhëheqësit e zonës së Drenicës, komanda e atyre zonave se na nuk e kemi pasur as në megjë dhe as diçka të keqe me ta, por këto janë krejt nga udhëheqësit e asaj zone për t’i mbuluar vrasjet dhe marrëzirat e veta dhe e hedhin topin tek një person që nuk është”, thotë Driton Sylejmani.

Gjatë ditës së Mërkurë, në media u raportua se Policia e Kosovës, në bashkëpunim me Policinë e EULEX-it, kishin batisur shtëpinë e Agron Sylejmanit, tashmë i ndjerë, i dyshuar për vrasje të pasluftës. Agron Sylejmani, akuzohet nga Imeri Imeri për vrasjen e vëllait të tij, Hakiut, dhe vrasjen e gazetarit të gazetës “Bota sot”, Bekim Kastratit. Por, vëllai i Agronit, Dritoni, në një intervistë ekskluzive për gazetën “Bota sot”, ka folur rreth bastisjeve dhe përfshirjes së vëllait të tij në vrasjet e pasluftës.

Dritoni, duke demantuar se ka pasur bastisje të shtëpisë së tyre, të gjithë fajin ia hedhë ish kryetarit të PDK-së, dhe ish kryeministrit, tash president, Hashim Thaçit. Sipas Sylejmanit, Thaçi, ka paguar dhe ka shpërblyer Imer Imerin, me qëllim që mos ta akuzojë Thaçin, por që fajin ta gjuan të dikush tjetër, në këtë rast tek Agon Sylejmani. Driton Sylejamani thotë së përgjegjësi për të gjitha këto është Hashim Thaçi.