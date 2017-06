Flash Merkato

Barcelona ka nisur të lëvizë në merkato dhe nën shënjestër, ndër të tjerë ka përfunduar edhe talenti 20 vjeçar i Dortmundit Ousmane Dembele. Sipas mediave gjermane, përfaqësuesit e klubit katalanas kane kontaktuar me përfaqësuesin e lojtarit të kombëtares belge. Sipas gazetës “Bild” Barcelona është gati të investojë deri në 90 milionë euro për anësorin, pasi e sheh si një element i cili mund ti shërbejë skuadrës në për shumë vite me radhë.

Skuadra e Sevillas po kërkon përforcime cilësore për fazën sulmuese, pas dështimit në blerjen përfundimtare të Stefan Jovetic nga Interi, klubi andaluz po tenton ta zëvendësojë me sulmuesin spanjoll Nolito që sezonin e fundit u aktivizua tek Manchester City. I vetmi problem mbetet paga, pasi për arritjen e një marrëveshje përfundimtare, Sevilla e ka te pamundur t’i ofrojë shumën që përfiton tek klubi anglez. Dëshirën për tu larguar e ka konfirmuar edhe vetë ish lojtari i Celta Vigos nëpërmjet menaxherit të tij, kjo pasi hapësirat për Noliton tek “Sky Blues” sa po vijnë e po ngushtohen.

Mohamed Salah tashmë është zyrtarisht lojtari Liverpooli-t, palët kanë gjetur akordin e përbashkët për shumën e 39 mln paud plus 6 mln të tjera bonus. Për Liverpol-in Salah do të jetë blerja e parë për këtë sezon ku Jurgen Klop e kërkoi me ngulm.

Për 25 vjeçarin do të jetë hera e dytë që rikthehet ne Angli ku në vitin 2015 ishte pjesë e Chelsit ku dështoj me këtë ekip pas hapësirave të pakta qe i siguroj Murinjo. Egjiptiani luajti 74 ndeshje me fanellën e Romës duke shënuar 32 gola, diçka pozitive për një lojtar i cili nuk është sulmues i mirëfilltë.

Milani është skuadra që ka hyrë me prepotencë në merkato duke siguruar 4 futbollistë që i kanë kushtuar kuq e zinjve plot 99 milion euro. Klubi 7 herë kampion i Europës nuk kërkon ta mbyllë këtu dhe janë shume afër akordit me Fiorentinen për Nikola Kalinic. Sulmuesi kroat është një hap larg kuq e zinjve. Milani ka një akord me futbollistin por më parë duhet të bind financiarisht Fiorentinën me këta të fundit që kërkojnë 30 milion euro. Sot është parashikuar një takim mes administratorëve të klubit nga Milano Mirabeli/Fasone dhe drejtuesve të klubit vjollcë për të arritur në një marrëveshje përfundimtare.

Në këtë takim mund të përfshihet edhe sulmuesi Lapadula kjo si pasoje e interesit qe ka klubi toskan për futbollistin, në një kohë që ish-lojtari i Pescarës nuk është në planet e trajnerit Montela. Oferta e Milanit është 23 milion euro plus kartonin e Lapadulës për të mbërritur tek 30 vjeçari kroat Nikola Kalinic.

Andrea Konti është një tjetër emër i lakuar që me shumë gjasa do të jenë pjesë e Milanit për sezonin 2017/2018. 18 herë kampionët e Italisë kanë herë një ofertë zyrtare për mbrojtësin e talentuar të kombëtares italiane që luan për ekipin e Atalantes. Oferta është 25 milion euro plus një lojtare të të rinjve . Një ofertë që po tundon drejtuesit Bergamask për ta lënë të lirë lojtarin e tyre. Milanezët janë të favorizuar për të mbërritur tek 23 vjeçari sepse vetë mbrojtësi ka shprehur hapur dëshirën për të luajtur me ngjyrat kuq e zi.

Interi i kushtëzuar nga Fair Play financiar në këto momente po hipotekon lojtarët që mund t’i bashkohen skuadrës.

Mesfushori francez i PSG Blasie Matuidi është elementi që pëlqehet shumë nga trajneri i sapo emëruar Lucianon Spaleti. 23 vjeçari shikohet si lojtar ideal për mesfushën zi kaltër, kjo si pasoj e aftësive të francezit.

Duke njohur cilësitë e parizienit klubi mendon t’i ofrojë PSG 40 milion euro. Gjithashtu përflitet se në tratativa për të siguruar shërbimet e mesfushori mund të hyje edhe portieri slloven Handanovic, i cili prej shume kohësh shikohet një kandidat serioz për të mbrojtur portën e nën kampionëve të Francës.

Juventusi është shumë pranë akordit me brazilianin Dangllas Kosten. Mefushori i Bajern Munih ka shprehur dëshirën për të luajtur me ngjyrat bardh e zi të Italisë por më pare klubi torinez duhet të derdhë në arkat e gjermanëve plot 45 milion euro për të siguruar shërbimet e lojtarit. Ndërkohë që një brazilian ofrohet ne “urdhrat” e Masimiliano Alegrit një tjetër më shumë gjasa mund të largohet. Bëhet fjalë për mbrojtësin Daniel Alvesh. Pep Guardiola e do me patjetër tek Man Siti dhe e shikon si një lojtar ideal për të ndihmuar ekipin ne fazën difensive. Marrëdhëniet e mira mes tij dhe lojtarit e bëjnë më të lehtë transferimin e anësorit të djathtë Juventin tek qytetaret.