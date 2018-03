Flamuri i Kosovës në konsullatën në Francë ulet në gjysmështizë

Flamuri i Republikës së Kosovës është ulur në gjysmë shtize në konsullatën e shtetit në Strasburg të Francës.

Ky veprim është bërë në shenjë solidariteti për viktimat e një sulmi terrorist që ndodhi në Trebbes të Francës, ku mbeti i vrarë një polic që kishte dalë vullnetar për të shpëtuar një peng, si dhe pengmarrësi që deklaroi lidhjen me ISIS-in.

Përveç të vrarëve, në këtë sulm që tronditi qytetin dhe pengjet, pati edhe rreh 16 persona të lënduar.

“Flamuri ynë në Konsullatën e Përgjithshme është lëshuar në gjysmë shtize në shenjë solidariteti me viktimat e sulmit terrorist dhe me Francën. Arnaud Beltrame dha jetën e tij për të shpëtuar të tjerët, një hero i vërtetë të cilit emri dhe sakrifica do t’i kujtohen gjithmonë”, ka shkruar Edon Cana, konsull i Kosovës në Strasburg.