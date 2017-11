Flaka Krelani vjen me projektin më të ri muzikor (Video)

Këngëtarja Flaka Krelan rikthehet me një bashkëpunim. Këtë herë, ajo ka vendosur të na sjellë një projekt të përbashkët muzikor me reperin Pancho City. Kënga do të publikohet nesër, të mërkurën, shkruan Kosova.info.

Këtë e ka konfirmuar vetë këngëtarja në rrjetet sociale.

“Të mërkurën në orën 18:00, Flaka dhe Pancho City ‘DEF Star’”, ka shkruar ajo.

Mësojmë se për beatin e këngës është kujdesur “Xhimi on de beat”, ndërsa për tekstin vet këngëtarët. /KI/