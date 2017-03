Fjala: Epopeja e UÇK na kujton sakrificën e Familjes Jashari për Lirinë dhe Pavarësinë e Kosovës

Partia FJALA kujton me respekt dhe krenari veprat dhe sakrificën e Familjes Jashari në krye me Komandantin Legjendar Adem Jashari që luftuan dhe u sakrifikuan për Lirinë dhe Pavarësinë e Kosovës.

“Jeta dhe vepra e tyre duhet të jenë shëmbëlltyrë për gjithë neve dhe gjithë brezat që do të vijnë. Ata kanë bërë atë çka askush deri më tash nuk ka bërë, ata e deshën Kosovën më shumë se jetën. Dhe ne duke i dashur dhe nderuar ata, do ta duam dhe do ta nderojmë Kosovën”. /KI/