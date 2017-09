Fituesit e çmimit ‘Nobel’ bëjnë parashikimin e frikshëm: Ja si do të marrë fund njerëzimi

Rreth 50 fitues të Çmimit Nobel, që përfaqësojnë një të katërtën e fituesve nga Kimia, Fizika, Fiziologjisë, Mjekësia dhe Ekonimia, kanë marrë pjesë në një sondazh të Arsimit të Lartë, në të cilin kanë dhënë teoritë e tyre mbi përfundimin e njerëzimit.

Pak a shumë një e treta e tyre besojnë se mbipopullimi dhe degradimi i mjedisit do të jenë kërcënim i madh për njerëzimin.

Përderisa popullsia e botës po rritet me shpejtësi, ekspertët besojnë se kjo do të ketë një efekt të dëmshëm në mjedis, pasi kërkesat në rritje për ushqim do të jenë të paqëndrushme.

Për Times High Education, njëri nga ta tha se ‘ndryshimi i kilmës, sigurimi i ujit të freksët për popullsinë në rritje, do të jenë ndër problemet më të mëdha me të cilat do të përballet njerëzimi’.

Sipas tyre shkenca është e nevojshmë për të adresuar këto probleme dhe gjithashtu të edukojë publikun për të krijuar vullnet politik mbi zgjidhjen e këtyre problemeve.

Ata shtojnë se kërcënim tjetër është lufta bërthamore, ku rreth 23 për qind e të të anketuarve besojnë se bota do të përfundojë në nga një luftë katastrofike.

Vetëm 8 për qind e tyre besojnë se njerzimi mund të shfaroset nga sëmundjet ngjitëse