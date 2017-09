Fitore Pacolli: Angazhimi i grave dhe vajzave në politikë është i domosdoshëm

Deputetja Fitore Pacolli e ka hapur fjalimin e saj në tubimin zgjedhor në Dardanë, duke thënë se pushtetet nëpër komuna e kanë pamundësuar që qytetet të jenë organizime ku qytetarët dhe banorët organizojnë jetën e tyre ekonomike, shoqërore dhe politike.

“Nga qytetarët është kërkuar që të organizohen vetëm në kohë të zgjedhjeve. Atyre iu është mundësuar që qenit aktiv vetëm në momentin kur përzgjedhin udhëheqësin e tyre pastaj mund t’i kthehen detyrave dhe punëve të tyre të përditshme. Kështu qytetet përfunduan në duart e një numri të vogël të udhëheqësve që fatkeqesisht i kthyen qytetet në organizime private për të përmbushur interesat e tyre personale dhe familjare. Por në 2013 me fitoren e Lëvizjes Vetëvendosje! në Komunën e Prishtinës filloj të lëkundet kjo mendësi politike“, ka thënë deputetja Pacolli, duke shtuar se VV në Prishtinë uA ktheu qytetin qytetarëve të saj.

”Kryetarët e mëparshëm dhe kryetari në ikje inkurajuan dhe promovuan mos angazhimin aktiv të qytetarëve sepse kështu e kishin më të lehtë të plotësonin interesat e tyre dhe të mos realizonin kërkesat dhe nevojat tuaja. Si rezultat i kësaj sot Dardana ka shëndetësi të pa zhvilluar, shkolla me infrastrukturë të shkatërruar dhe mungesë të edukimit cilësor. Mbi 90 perqind të fëmijëve të moshës 9 muaj deri ne 6 vjet nuk kanë mundësi të ndjekin edukimin parashkollor“, ka thënë po ashtu Pacolli, duke folur për gjendjen e rëndë në komunën e Dardanës

Më tutje, Pacolli ka thënë se angazhimi direkt i grave dhe vajzave në aktivitete politike është më se i domosdoshëm për t’u mundësuar ndryshimi dhe se mosangazhimi i tyre e gjymton shoqërinë.

“Përmes angazhimit politik gratë ndikojnë në përmirësimin e jetës së tyre dhe të familjeve të tyre. Angazhimi politik i juaji mundëson përkujdesje më të mirë shëndetësore për ju dhe fëmijët tuaj”, ka theksuar ndër të tjera Pacolli.

“Nga ajo që po shoh dhe po përjetoj sot në Dardanë jam shumë e bindur se edhe ju qytetarët e Dardanës sot me këtë organizim masiv po kërkoni pikërisht atë që i dhamë qytetarëve të Prishtinës. Po kërkoni që Dardana t’i kthehet qytetarit dhe ju të jeni ata së bashku me kryetarin tuaj të ardhshëm të organizoni jetën tuaj shoqërore, ekonomike dhe politike. Me këtë organizim masiv po tregoni se tashmë jeni bindur se kthimi i qytetit tek ju mund ta bëjë vetëm kryetar i juaj i ardhshëm, Qëndron Kastrati. Nga data 22 tetor Dardana më nuk do të jetë qytet i disave por qytet i të gjithëve pa dallim“, ka përfunduar fjalën e saj Pacolli, duke ftuar që të votohet numri 10.