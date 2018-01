Fisnik Ismaili: Me dalë prej Vetëvendosjes ma then k…

LEXO PO ASHTU: Tallja e deputetit të Vetëvendosjes me Fisnik Ismailin

“Rambo, çu therrja n’Maldive nja dy javë, se qysh është çue Lëvizja tuj u marrë me vetveten n’publik, tybe n’i kujtohet kujt për ty”, ky është statusi i fundit që ka bërë në Facebook deputeti i VV’së, Fisnik Ismali.

E këto fjalë të tij kanë ngjallur edhe shumë komente nga “miqtë” që ka në Facebook. E si çdo herë, Ismaili përgjigjet ndaj tyre i ka me banalitet.

Kështu ka vepruar edhe në këtë rast.

Një komentues i ka thënë Ismailit se vet po kërkoni të mos ketë përçarje dhe, sipas tij vet po i krijoni ato.

Ai i ka thënë Ismailit që të largohet nga VV dhe do ta shohë se a mund të fitojë më.

“Fisnik Ismaili, shumë e thjeshte! Ju vet kërkoni qe mos te shkohet me psrqarje dhe ju beni kto. Sa i perket ksaj qe ke publikuar se FER ka arritur rezultate ne VV eshte shum e thjesht dilni nga vv dhe te shikojm sa do fitoni? Nje pytje Fisnik, Pse kur ishit ju te gjith ne FER nuk fituat as pragun zgjedhor e prej qe jeni ne vv po fitoni? Po te dhe pergjigjen, sepse shkaku i vv dhe Albinit. Perndryshe ju jeni po te njëjtit, ka shkruar ai në profilin e Ismaili.

E përgjigjja e deputetit të VV’s është se ai nëse largohet nga VV do të jetojë si loçkë dhe ta t’ia thej k…

“Sepse veç 2 muej fushatë i banëm, tybe. Rezultatet i publikova si përgjigjje nji idioti që kish qitë statistika palidhje. Mos gabo as me e mohue kontributin tonë, për një moment të vetëm, por lexoji qato statistika, edhe respektoji, për punën që e kemi ba.

Dardan Molliqaj e Visari s’kanë qenë në FER. Ata po lypin me dalë. FER-istat qifti yt o kah don me mish e shpirt me i përzanë.

Dal,o shoq, hiç problem s’e kam, masi qaq marak tu ka ba. Besomë që mue ma then karin. Jetoj si loçkë. Te shoh ty çka po ban, me ata që sipas teje po vlejkan qaq shumë në Lëvizje. Veç mos u prek nëse prej korneri ju gjuej kunxha kohë mas kohe. E ti e din sa të sertë i kam, e s’e din sa materialin e kam. Libër muj shkruej.

Prandej, rri trus, mos i jep gojës (gishtave) fort, se pikërisht qifti yt po e ban bërrlog Lëvizjen, jo une”, ka shlruar Ismaili në përgjigjien e tij.