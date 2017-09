Firma Britanike e prodhimit të grafikave për iPhone shitet tek investitorë Kinezë

Firma Britanike Imagination Technologies tha ditën e Premte se CBFI Investment do të blejë kompaninë për 742 milion dollar.

Kjo blerje nuk do të sjellë largime nga puna pavarësisht se CBFI ka në plan të shkrijë kompaninë e re.

Në Qershor, Imagination Technologies nxori veten në shitje pasi humbi 70% të vlerës së ku u braktis nga konsumatori më i madh i saj Apple, duke i dhënë fund një histori Evropian suksesi në teknologji.

Grafikat PowerVR kanë qenë produkti më impaktin më të lartë në biznesin e telefonëve inteligjentë. Teknologjia e saj ka qenë në bërthamë të çdo komponenti grafik të një Apple iPhone.

Firma Britanike ka hapur një gjyq me Apple lidhur me shkëputjen e parakohshme të kontratës. Imagination beson se Apple nuk do të arrijë të prodhojë dot teknologjinë e saj grafike pa shkelur patentat e firmës Britanike por mesa duket ja ka arritur me iPhone 8.