Filmonte dasmën me dron në “Lugo Mare”, kameramani bie në pusetë (Video)

Një kameraman i cili ishte duke filmuar me dron momente nga një çift të sapomartuarish ka rënë në pusetë në Lugo Maren e VLorës.

Momentin e rënies e ka kapur vetë droni të cili ai po drejtonte, ndërsa përmes profilit të rij në “Facebook” ai ka dhënë edhe një mesazh:

Pershendetje Nisma. Une qe po ju shkruaj jam nje nga tre cunat qe duken ne video ne krahun e majte te ciftit. Isha duke xhiruar me dron dhe duke ecur mbrapa rashe ne pusete (sic duket qarte ne video).

U vrava te kemba e krahu por me ruajti Zoti se aty kishte hekura. Edhe pse jam i gjate, u mbulova i teri ne uje dhe telefoni e telekomanda e dronit me mbeten aty. Ishte me shume se 120 cm uje dhe ju siguroj qe nese kishte rene nje femije, do te ishte mbytur aty.

Si ka mundesi qe te jene kaq te papergjegjshem keta qe drejtojne? SI inagurohen e hapen keto sheshe kur ka gropa qe mund te te marrin jeten dhe asnje sinjalistike? Po sikur te kishte rene ndonje femije? A nuk u mjaftoi nje jete qe e morren per shkak te ketyre gropave?