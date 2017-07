Filmi i ri i Tupac përhap dyshime se reperi është përdhunuar!

Filmi i ri biografik i reperit Tupac ka marrë vlerësime të mira, gjersa është pritur edhe me kritika.

Reperi i famshëm dhe 50 Cent dhe Jada Pinkett janë dy emrat të cilët e kanë kritikuar filmin, si një projekt i bazuar në fakte jo të vërteta.

Përveç të tjerash, në film përshkruhet edhe jeta e Tupac-ut në burg, çka ka bërë fansat të dyshojnë se ai është keqtrajtuar dhe përdhunuar gjatë kohës sa ka qëndruar prapa grilave.

L.T. Hutton, producenti i albumit të Tupacut “All eyes on me” ka reaguar rreth kësaj pa korrektësie, përmes një videoje të publikuar në Instagram.

Ai shkruan se disa persona besojnë se Tupac është përdhunuar, ndërsa të tjerë i hedhin poshtë këto thashetheme.

“Kishte vajza që më shkruanin duke qarë dhe duke më thënë:” Ti je përdhunuar në burg, më vjen keq”, Po kjo gjëja këtu do të më ushqejë zemërimin që kurrë nuk do të vdesë. Për këtë unë jam detyruar të shkruaj letra shumë fëmijëve të vegjël, duke u shpjeguar atyre se unë do të jem i vdekur para se dikush të më përdhunojë mua. Dhe ju e dini këtë. Pra, për sa i përket të tjerëve, nuk kam mëshirë fare në zemrën time. Ti më kupton se ku e kam fjalën? Ky nuk është i njëjti Tupac, më beso. Jam me të vërtetë shumë i zemëruar.”, kishte thënë Tupac në intervistën e tij për Vibe, në atë kohë.