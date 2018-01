Filmat më të shikuar, por që u dëmtuan nga pirateria

Filmi “Justice League” në vitin 2017 fitoi mbi 220 milionë dollar në SHBA, fitim i cili mund të ishte më i madh nëse filmi nuk do të dilte ilegalisht online.

“TorrentFreak” ka shpalosur të dhënat për filmat më së shumti të shkarkuar ilegalisht për vitin 2017, të cilës listë i prin “Justice League”.

Kjo është lista e filmave që u shkarkuan më së shumti online në mënyrë ilegale: Justice League It Kingsman: The Golden Circle Bright Dunkirk The Mountain Between Us Blade Runner 2049 Coco Flatliners The Foreigner