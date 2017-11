Fillon festa e VV-së në Prishtinë

Simpatizantë të Lëvizjes Vetëvendosje kanë bllokuar rrugën “Xhorxh Bush” në Prishtinë.

Dhjetëra qytetarë kane ndaluar makinat në mes të rrugës duke bërë që qarkullimi me automjete në këtë pjesë të vështirësohet. Me flamuj kombëtar ata po brohorasin në mbështetje të kandidatit të VV Shpend Ahmeti, i cili sipas rezultatit të fundit të numërimit të votave me kusht dhe atyre nga diaspora do të qeverisë me Prishtinën edhe për katër vitet e ardhshme.

Kjo, pas transmetimit të rezultatit të votave me kusht dhe atyre me postë nga QNR.