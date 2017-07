fillon Beerfest Kosova edicioni 7

Sot do të nisë edicioni i 7 i Beer Fest Kosova që sivjet do të ketë një organizim edhe më të sofistikuar dhe se bashku edhe me kompanitë pjesëmarrëse për 5 ditë do të ofrojnë një festë të kompletuar që deri më tani nuk kemi pasur rastin të hasim në Kosovë.

Në Beerfest Kosova do të jenë prezente 14 brende të njohura të birrave si: Birra Peja, Birra Prishtina dhe Grembeer nga ato vendore si dhe Heineken, Lasko, Carlsberg, Tuborg, Bavaria, Paulaner, Krombacher, Staropromen, Desperado, Somersby dhe

Strongboë nga ato ndërkombëtare.

“Do të jenë prezente birrat më të njohura dhe më të pëlqyeshmet për vizitorët e beerfest Kosova dhe të gjitha këto do të jenë në dispozicion për adhuruesit e birrës me çmime promovuese” tha Leart Zeqa, nga Modus që është organizator i Beerfest Kosova.

“Si çdo organizim që në e bëjmë, është gjithëpërfshirës kështu që në beerfest përveç birrave vizitorët kanë mundësi të freskohen edhe me pije jo-alkolike, ujë dhe ushqime tjera të përshtatshme për këtë festë”, përfundoi Zeqa.

Kurse sa i përket argëtimit në skenë, si edhe çdo vjet, ne skenën e madhe të beerfest do të ketë një program shumë të larmishëm që do të plotësojë dëshirat dhe shijet e vizitorëve me artistë e grupe muzikore nga të gjitha zhanret.

Gjatë 5 netëve të beerefest do të performojnë emra të mëdhenj të muzikës Kosovare si Minatori, Xuxi & Band, Gjiko, Mentor Haziri (Kthjellu) & Band, Florent Abrashi, Ardian Bujupi nga Gjermania etj. Nga Shqipëria do të vijë enkas për këtë festival

njëra nga këngëtaret më të pëlqyera Kamela Islamaj & Band si dhe nga Zvicra do te vijë DJ Dalool dhe Freakyboy.

Artistë të cilët tashmë janë në ngritje të karrierës së tyre muzikore gjithashtu do të pasurojnë programin e beerfest si grupi 4×4 që para pak javësh promovoi albumin e tyre Albanika, pastaj këngëtarja e re Arta Kabashi, bendi kontravers Taste 2 Goblenet, Gima dhe shumë Dj të njohur nga skena jonë si Dj Gamble, Dj James, Dj Ostflux, Dj Nani etj.

Beerfest edhe pse festival i birrës, ka shërbyer edhe si skenë për promovimin e bendeve të reja gjithashtu edhe sivjet do të jenë aty për një përjetim të veçantë për ta dhe për ne, bende si: The Laser Rats, Jutbina Band, The Lovers, Bystander etj.

Organizatorët njoftuan se edhe sivjet, sikurse në edicioni e kaluar në bashkëpunim me Policinë e Kosovës dhe koordinim të plotë me Komunën e Prishtinës janë koordinuar që për të gjithë qytetarëvët të ju ofrohet një festë shumë mirë e organizuar dhe gjithëpërfshirëse.

Si ngjarja që mbledh numrin më të madhë të vizitorëve në Kosovë, Beerfest Kosova tashmë është festivali më i njohur argëtues dhe promocional dhe rrjedhimisht edhe ngjarja më atraktive në vend.

Si festival i birrës, kjo ngjarje është e hapur vetëm për personat e moshës mbi 18 vjet, dhe për tu futur në hapësirat e festivalit do të nevojitet letërnjoftimi.

Beerfest Kosova edhe këtë herë, ashtu si çdo vit tjetër, do të ofrojë hapësirë për argëtim gjithëpërfshirës për të gjithë ata të cilët do të jenë të pranishëm.

Edicioni i 7 i Beerfest Kosova bëhet në bashkëpunim me kompanitë pjesëmarrëse dhe mbështetet nga Komuna e Prishtinës dhe Policia e Kosovës.