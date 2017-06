Fillojnë punimet në pikën kufitare në Merdar

Një nga rezultatet e dialogut të Kosovës me Serbinë në Bruksel, është edhe ndërtimi i pikës kufitare në Merdar të Podujevës.

Investimi në ndërtimin e objektit modern që ndanë Kosovën e Serbinë tashmë ka filluar, ndonëse për disa muaj, deri në përfundim të tij, pritet të sjellë vështirësi në qarkullim në të dy anët e kufirit. Qarkullimi mund të vështirësohet me fillimin e ardhjes së mërgimtareve në Kosovë. Për këtë arsye, Policia e Kosovës apelon që të shfrytëzohet sa më pak kjo pikë meqë aktualisht aty po ndërtohet objekti i ri, sipas marrëveshjes së Brukselit dhe mund të sjellë vonesa të shtuara.

Me të nisur sezoni veror, shtohen edhe kolonat në pikat kufitare në gjithë vendin nga numri i madh i mërgimtarëve që vijnë për pushime në atdhe. Ajo e Merdarit mbetet ndër më kryesoret. Të martën në këtë pikë kufitare kishte më pak qytetarë që kalonin andaj edhe kontrollet kryheshin më shpejt.

Por koha e fluksit të madh të mërgimtarëve ende nuk ka nisur. Sipas zyrtarëve policorë, në Merdar ky fluks pritet të rritet nga fillimi i korrikut dhe do të zgjasë deri në fund të gushtit.

Ndërkohë, Policia e Kosovës ka kërkuar nga të gjithë qytetarët e në veçanti nga bashkatdhetarët që t`i shmangen kësaj pike kufitare, për shkak të punimeve që po bëhen atje në ndërtimin e infrastrukturës dhe objektit të ri kufitar.

Kjo pikë kufitare, që ndërtohet me donacion të BE-së, pritet të rregullohet sipas standardeve të BE-se, me qëllim të krijimit të kushteve më të mira të kalimit dhe kontrollit kufitar.

Policia deklaron se departamenti i Policisë Kufitare, gjatë sezonit veror do të punojë me kapacitete të shtuara të personelit policor dhe aplikimit të punës së kontrollit kufitar të përshpejtuar, me qëllim të evitimit të kolonave dhe pritjeve të gjata.