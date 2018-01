Fillimi i një biznesi revolucionar

Bitcoin është monedhë elektronike e cila u krijua në vitin 2009 nga një haker me pseudonimin Satoshi Nakamoto, shkruan Kosova.info.

Monedhat Bitcoin krijohen nga kodet kompjuterike. Vlera totale e monedhave aktuale konsiderohet të jetë 185 miliardë euro. Duke pasur parasysh rritjen e vlerës së kësaj monedhe shumë biznese kanë filluar të pranojnë këtë monedhë elektronike si mënyrë pagese. Bitcoin është shembulli i parë i rritjes në cryptocurrency.

Disa histori interesante:

1. Me 22 Maj 2010 një djalë me emrin Laszlo Hanyecz i dha një personit tjetër 10’000 monedha Bitcoin nëse ai do i porosiste një picë nga piceria “Papa John” dhe do ia dërgonte në shtëpi.

Për ta dëshmuar Laszlo publikoi foton me mbishkrimin ” Transaksioni i parë me Bitcoin ka ndodhur”. Vlera e 10’000 Bitcoinëve që Laszlo përdori të porosiste picën sot është 138’207’000 £.

2. Ndonjëherë të harrosh se ke monedha Bitcoin mund të rezultojë si diçka e mirë. Norvegjezi Kristoffer Koch kishte blerë 5’000 Bitcoin për 27$ në vitin 2009.

Deri në Tetorin e vitit 2013 vlera e tyre ishte rritur aq shumë saqë ai bleu një apartament në Oslo duke shitur vetëm 1’000 monedha Bitcoin.

3. Universiteti i Nikozisë në Qipro filloi t’ua mundësojë pagesën e masterit me anë të monedhave digjitale. Kjo la të kuptohej se do pranonin shkollim për programin Bitcoin. Qipro është duke u përpjekur që të bëhet qendra e transaksioneve të Bitcoin. /Kosova.info/