Fiknete Bejta Netja: Jemi individë, nuk jemi numra

Fiknete Bejta – Netja nuk është person i panjohur në Prishtinë, ku ajo po garon për asambliste nga radhët e Lidhjes Demokratike të Kosovës (LDK).

Profesoreshë e lëndëve nga fusha e ekonomisë, këshilltare për marrëdhëniet me publikun dhe konsulente për organizata e institucione të ndryshme vendore e ndërkombëtare. Këto janë vetëm disa nga gjërat përmes të cilave ajo njihet dhe gëzon respekt nga prishtinasit.

Mbi të gjitha, Fiknete Bejta – Netja shquhet me angazhimin e saj për një shoqëri të drejt e të barabartë, si nga aspektet sociale ashtu edhe nga aspekti i barazisë gjinore.

infoGlobi: Fushatës po i ofrohet fundi e, me datën 22 qytetarët do të votojnë për të parin e Prishtinës dhe asamblistët komunalë. Çka u ofron atyre Fiknete Bejta – Netja ?

Fiknete Bejta – Netja: Unë këtij qyteti përkatësisht qytetarëve ju ofrojë vullnetin dhe përkushtimin tim për trajtimin e kërkesave dhe problemeve të tyre.

Do të jem adresa e tyre për çdo çështje që ata do të kenë në raport me institucionet komunale.

Përvoja ime në ekonomi qoftë si profesoreshë e ekonomisë apo edhe si konsulente për menaxhimin e projekteve do të më lehtësojë realizimin e këtyre objektivave dhe sigurisht kur merret parasysh që shumica e kërkesave kanë të bëjnë me fushën ekonomike.

infoGlobi: Si mendon t’i realizosh këto objektiva?

Fiknete Bejta – Netja: Këto objektiva varësisht nga natyra e kërkesave të qytetarëve do t’i realizojë në harmoni me rregullat dhe vendimet përkatësisht në bazë të ligjit për qeverisjen lokale.

Shumica e kërkesave të qytetarëve të Prishtinës janë paraparë të zgjidhen me programin e LDK-së ku janë fragmentuar lagje për lagje , fshat për fshat dhe sektor për sektor.

infoGlobi: Tanimë e dijnë të gjithë se në Kosovë nuk qëndrojnë punët mirë me barazinë gjinore. Çka do të bëni që kjo të ndryshojë nëse subjekti politik që ju përfaqësoni fiton zgjedhjet në Prishtinë?

Fiknete Bejta – Netja: E drejta e barazisë është një vlerë themelore e BE, dhe shoqëria jonë është e ndërtuar mbi bazën e barazisë së çdo individi.

Nëse nuk do të ishin detyrimet evropiane të kuotave, të cilat politikanët tanë janë të detyruar t’i përmbushin, jam e sigurt se gratë do ishin më të pakta në numër. Sepse realisht në vitet e fundit , ne kemi qenë dëshmitarë të një degradimi të kuvendit nivel intelektual e kulturor, dhe të flasësh për ngritjen e përfaqësimit të nivelit të gruas në një fotografi të tillë, tingëllon paksa absurde.

Edhe pse përfaqësimi i gruas në Kosovë është i rregulluar me ligj prapë ne kemi mospërfaqësim të duhur të grave në jetën institucionale dhe publike. Në qeverisjen e kaluar të Prishtinës vetëm dy drejtori janë menaxhuar nga gratë. LDK ka një tolerancë me të madhe në raport me partitë tjera në aspektin e përfaqësimit gjinor.

Në programin për Prishtinën planifikohet që gjysma e drejtorive të udhëhiqet nga gratë. Por zoti Abrashi ka parapa edhe një varg masash që do të jenë në shërbim të përforcimit të pozitës së gruas në jetën institucionale dhe atë sociale.

infoGlobi: Si shkoi fushata? Çka do të bënit ndryshe po të fillonte ajo sot?

Fiknete Bejta – Netja: Unë e vlerësoj këtë fushatë të qetë dhe se kandidatët më shumë janë marrë me programe.

Mjetet e komunikimit janë të tjera. Janë vjetruar posterat , flamujt dhe parullat, tani janë rrjetet sociale.

Edhe nëse do të fillonte sot fushata do të veproja njëjtë , qëllimi im ka qenë aktiviteti në terren dhe takimi i drejtpërdrejtë me qytetarin me familjet dhe këtë e kam realizua.

infoGlobi: Çka ju shtyri t’i futeni politikës?

Fiknete Bejta – Netja: Viteve të fundit kam qenë zë i fuqishëm kundër keqpërdorimeve , mohimit të të drejtave të qytetarëve dhe problemeve në komunë në përgjithësi.

Duke parë që shkrimet dhe kundërshtimet nuk kanë efektet e duhura kam vendos të kërkojë përgjegjësi politike për të trajtuar problemet dhe kërkesat e qytetarëve të Prishtinës në Kuvendin Komunal.

infoGlobi: Pse LDK ?

Fiknete Bejta – Netja: Jam nê LDK sepse mendoj që profili i saj përputhet me qasjen time politike dhe si mendësi në përgjithësi .

Hapësira që LDK ka krijuar për të rinjtë është një tjetër arsye që jam pjesë e LDK-ës. Të ju informoj, unë jam nënkryetare e Forumit të Gruas të degës së dytë të LDK-së si dhe kryetare e komisionit për zhvillim ekonomik.

infoGlobi: Çka është ajo që i mungon më së shumti qytetit, e që po të fitoni këtë betejë , do ta vendosnit në listën prioritare të zgjidhjeve?

Fiknete Bejta – Netja: Prishtina ka probleme të mëdha që nuk janë zgjidhur për katër vjet.

Me fitoren tonë prishtinasit i presin projekte zhvillimore, mundësi punësimi për 30 mijë qytetarë, shëndetësi dhe arsim më cilësor, ambient të pastër, 6000 vende për parkim, 10 mijë drunj çdo vit, më shumë gjelbërim dhe kënde lojërash për fëmijë, do të ndërtohet spitali i qytetit dhe do të implemetojmë masterplanin për zhvillimin e turizmit në rajonin e Gollakut.

infoGlobi: Sa është e vështirë për një grua të futet në garë, e cila jo rrallë është mjaftë agresive, të paktën verbalisht?

Fiknete Bejta – Netja: Shumë e vështirë dhe shumë e pa barabartë edhe pse në shikim të parë nuk vërehet.

Dëgjojmë jo rrallë të thuhet se mentaliteti dhe kultura jonë maskiliste, nuk krijojnë kushtet e favorshme për përfaqësimin e grave, personalisht mendoj se një politikë e tillë nuk dëshiron t’i hapë rrugë grave.

Të promovosh gratë do të thotë të shtysh burrat mënjanë për të lënë vend të lirë, dhe politikanët burra në garën e tyre për pushtet, harrojnë të shohin realitetin dhe nuk duan ta konceptojnë faktin se gjysma më e rëndësishme e shoqërisë, kërkon të përfaqësohet nga individë të cilët e çojnë zërin për ta dhe jo nga numra.

Sot nuk mjafton të shpallësh vetëm të drejtat. Jam e ndërgjegjshme si çdo përfaqësuese e gjinisë femërore se barazia në numra vendos një raport forcash që ulë maskilizmin dhe zbut shoqërinë.

Por, këta numra mund të na kthehen në bumerang për të na mbyllur gojën, sepse qenkemi të përfaqësuara.

Në këto kohë dyshimesh politike, gratë nuk janë të imunizuara, dhe trajtimi i çështjeve të grave si numra është një fyerje që i bëhet këtij segmenti të rëndësishëm të shoqërisë.

Nëse duam të shohim më larg, është detyrim jo vetëm rritja, por kryesisht përfaqësimi cilësor i grave, së pari sepse është një e drejtë demokratike, së dyti sepse gratë kanë një këndvështrim tjetër të të parit të problemeve, dhe së treti sepse gratë dhe burrat paraqesin grupe me interesa të ndryshme shoqërore.

infoGlobi: Cili do të ishte mesazhi juaj për votuesit?

Fiknete Bejta – Netja: Votuesit do të duhej të dëshirojnë të zgjedhin atë që mendojnë se do të jetë më së miri në gjendje ta çojë Prishtinën përpara dhe kësisoj t’u ndihet zëri për të ardhmen e qytetit të tyre. Mesazhi im për votuesit kudo është dilni dhe votoni, votoni personin që ju mendoni se është më i mirë për të udhëhequr, e jo personin që bën premtime më të bukura por nuk i realizon ato. Votoni njeriun që do të jetë vërtetë kryetar i Prishtinës dhe ky padyshim është kandidati i LDK-së, z.Arban Abrashi.

infoGlobi: A jeni optimiste për epilogun e zgjedhjeve?

Fiknete Bejta – Netja: Sipas një analize në terren epilogu i zgjedhjeve për ne si LDK do të ketë një kthesë në rezultat.

Fjaljam e kam për Prishtinën.

Kandidati i Lidhjes, Arban Abrashi këto ditë ka shkaktuar një revolucion në aspektin se si ka paraqitur një program për çdo pjesë dhe çdo cep të Prishtinës dhe si ka bërë që të gjithë qytetarët të ndjehen të përfaqësuar në programin e tij.

Jam optimiste se qytetarët do të përcaktohen për atë që do tu shërbejë interesave të tyre.