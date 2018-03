FIFA publikon listën e gjyqtarëve për Botëror, mungojnë anglezët

FIFA përcakton listën përfundimtare të 36 arbitrave që do të drejtojnë 64 ndeshjet e fazës finale të kampionatit të ardhshëm botëror, kompeticion që do të startojë më datë 14 qershor në Rusi.

Komisioni i posaçëm i organizmit më të lartë të futbollit botëror caktoi gjithashtu edhe 63 gjyqtarët asistentë të këtij aktiviteti, sidoqoftë bie në sy shpërndarja e zakonshme gjeografike, që përkon edhe me moton e FIFA-s për masivizimin e sportit më të dashur në planet, anembanë globit.

99 gjyqtarët e caktuar përfaqësojnë 46 shtete dhe janë përzgjedhur nga plot 53 treshe arbitrash, të cilët u përgatitën dhe testuan për një periudhë 3-vjeçare. FIFA organizoi seminare të vazhdueshme dhe arbitrat kaluan përgjatë një procesi përgatitor, ku u vlerësuan aftësitë individuale e personaliteti, si dhe aftësia e çdonjërit prej tyre për t’u përshtatur me taktikat e veçanta që përdorin skuadrat apo dhe leximin e situatave të ndryshme të lojës, transmeton Supersport.

Evropa spikat me numrin më të madh të arbitrave, 10 janë gjyqtarë kryesorë ndërsa 20 është numri i asistentëve nga kontinenti i vjetër. Ndër emrat më të rëndësishëm nga Evropa është gjermani Felix Brych, që drejtoi finalen e edicionit të kaluar në Champions League ndërmjet Realit të Madridit e Juventusit dhe ka eksperiencë edhe në botërorin brazilian si dhe në kampionatin e fundit evropian Francë 2016.

UEFA përfaqësohet gjithashtu me italianin Gianluca Rocchi, turkun Cuneyt Cakir, rusin Sergei Karasev, holandezin Bjorn Kuipers, serbin Milorad Mazic, spanjollin Mateu Lahoz, sllovenin Damir Skomina, polakun Szymon Marciniak si dhe francezin Clement Turpin. Për sa i përket pjesës tjetër dy arbitra janë nga Oqeania, ndërkaq gjithë konfederatat që mbeten kanë një ndarje të barabartë ndërmjet tyre, me Afrikën, Azinë, Amerikën e Jugut si dhe Amerikën Qendrore e Veriore që përfaqësohen me nga 6 gjyqtarë secila.

Një tjetër seminar dyjavor do të mbahet në Itali, në Coverciano në gjysmën e dytë të muajit prill, ku do të marrin pjesë gjithashtu edhe kandidatët që do të ngarkohen me përgjegjësitë e VAR-it, për të vepruar si ‘Video Assistant Referee’, ndërkaq zyrtarë të lartë të FIFA-s kanë bërë të ditur se seminari përfundimtar për arbitrat do të zhvillohet në Moskë, dhjetë ditë përpara se të fillojë kampionati i ardhshëm botëror.

Spikat mungesa e madhe e shpikësve të futbollit, Anglisë, që nuk do të ketë arbitër në një aktivitet të këtyre përmasave për herë të parë që nga Kupa e Botës e vitit 1938, megjithëse në botërorin rus bie në sy gjithashtu edhe mungesa e gjithë vendeve të Home Nations në këtë aspekt, pra përveç Anglisë në edicionin e 21 të kampionatit botëror nuk do të ketë qoftë edhe një gjyqtar as nga Skocia, Uellsi apo dhe Irlanda.

Lista e 36 gjyqtarëve kryesorë të ‘Rusi 2018’:

1 Felix BRYCH

2 Cüneyt CAKIR

3 Sergey KARASEV

4 Bjorn KUIPERS

5 Szymon MARCINIAK

6 Antonio Miguel MATEU LAHOZ

7 Milorad MAZIC

8 Gianluca ROCCHI

9 Damir SKOMINA

10 Clement TURPIN

11 Julio BASCUÑAN

12 Enrique CACERES

13 Andres CUNHA

14 Nestor PITANA

15 Sandro RICCI

16 Wilmar ROLDAN

17 Joel AGUILAR

19 Jair MARRUFO

20 Ricardo MONTERO

21 John PITTI

22 Cesar Arturo RAMOS PALAZUELOS

23 Fahad AL MIRDASI

24 Alireza FAGHANI

25 Ravshan IRMATOV

26 Mohammed Abdulla MOHAMED

27 Ryuji SATO

28 Nawaf Abdulla SHUKRALLA

29 Mehdi ABID CHAREF

30 Malang DIEDHIOU

31 Bakary Papa

32 Ghead GRISHA

33 Janny SIKAZWE

34 Weyesa Bamlak

35 Matthew CONGER

36 Norbert HAUATA