Fier, fermerët në protestë për prodhimet që po u kalben (Video)

Fermerët e Varibopit në Cakran protestuan në autostradën Levan – Tepelenë duke hedhur bostan e prodhime bujqësore pasi thonë se janë mashtruar nga bashkia e Fierit dhe ish komuna e Cakranit.

Sipas fermerëve drejtori i bujqësisë në bashkinë Fier në fillim viti u tha që të mbillnin bostan, bamje, domate për salcë sepse tregu ishte gati për shitje, por kjo ka rezultuar mashtrim pasi prodhimet po kalben në arë.

Ekonomisti kontabël Kujtim Hila shpjegon skemën e përdorur, që sipas tij, është mashtrim.

Hila: Thanë keni tregun të garantuar. Erdhën këtu në janar, shkurt. Vinin dy herë në ditë saqë bënë shkresat. Morën subvencionet dhe ikën.

Bilbil Koçiaj është një agronom me arsim të lartë, ai ka kultivuar sipërfaqe të tëra më domate për salcë dhe tani që prodhimi është në arë askush nuk shkon t’ia marrë.

Koçiaj: Domatja është e saktë dhe e mirë. Gramoz Ruçi të vijë të shikojë gjendjen reale, sepse ka marrë votën.

Sajmir Xhema është një tjetër fermer nga fshati Vjosë. Ai ka marr kredi 4 milion lekë për të kultivuar bostan. S’ka treg për shitje, ndaj dhe ka marrë karrocën me kalë dhe shet shtëpi më shtëpi (plane te tij me karroce me kal e bostan)

Xhema: Nuk kemi nxjerrë dot as fidanin që kemi hedhur.

Fermerët apelojnë se në qoftë se qeveria dhe kryeministri Rama nuk japin zgjidhje tani në sezon vere do bllokojnë autostradën Levan – Tepelenë duke hedhur bostan e prodhime bujqësore.