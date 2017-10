FFK përgënjeshtron mediat serbe, Vokrri nuk do ta përkrahë Partizanin

Presidenti i FFK-së, Fadil Vokrri, është i ftuar si mysafir special nga presidenti i KF” Skënderbeu” i Korçës, Ardian Takaj në ndeshjen Skënderbeu i Korçës- Partizani i Beogradit, që zhvillohet të enjten në kuadër të Evropa Ligës.

Një gjë të tillë e ka bërë të ditur FFK nëpërmjet një njoftimi, e ku ka përgënjeshtruar shkrimet e mediave serbe se Vokrri do të bëjë tifo për Partizanin.

“Për hir të së vërtetës, të gjitha spekulimet nga mediat serbe se gjoja presidenti Vokrri do të jetë në përkrahje të klubit beogradas janë vetëm fabrikime të kuzhinave tashmë të njohura serbe dhe nuk përkojnë me realitetin”, thuhet tutje në njoftimin e FFK-së.

Në fund bëhet e ditur se presidenti Fadil Vokrri nga Tirana do të udhëtojë për në Londër ku më 23 tetor do të marrë pjesë në ceremoninë “The Best FIFA Football Awards 2017”.