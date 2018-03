Feyzioğlu: Kosova dhe Turqia janë miq të mirë

Metin Feyzioğlu, kryetar i Unionit të Odave të Avokatëve të Turqisë, tha se bashkëpunimi i avokatëve të Kosovës dhe Turqisë do të vazhdojë.

‘Nuk e njoh mirë legjislacionin mirë të Turqisë, por e di që Kosova dhe Turqia janë miq të mirë dhe pa ndonjë interes’, tha

ai sot (e shtunë) në emisionin e mëngjesit “Mirëmëngjesi Kosovë”, në Radio Televizionin e Kosovës (RTK).

Ai ka folur edhe rastin e deportimit e turqve të realizuar nga një operacion në mes të shërbimit sekret turk dhe AKI-së dhe që ngjalli shumë reagime.

‘Ne jemi 10 mijë avokatë ku punojmë edhe në këtë rast do të punojmë. Familjarët e tyre do të mund të kenë kontakt me me të ndaluarit përmes avokatëve”, deklaroi ai.

Sipas tij të akuzuar i pret një gjyq i drejt dhe për këtë si avokatë do të kryejnë punën si duhet.

Edhe Osman Havolli kryetar i Odës së Avokatëve të Kosovës tha se ka pasur shkelje të ligjeve kur janë deportuar turqit.