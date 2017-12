Festat erdhën/ Ja çfarë duhet të hani dhe të mos shtoni në peshë

Strategjitë dhe truket për të mos u sakrifikuar gjatë darkës së festës, por edhe duke bërë kujdes me kilet.

Nuk mund të bëhet asgjë: sezoni i Krishtlindjeve është një vrasës i vërtetë për linjat dhe një mundim për ata që duhet të ndjekin një dietë. Nëse nuk jeni të detyruar të ndiqni dietën e kontrolluar për shkaqe shëndetësore, atëherë duhet të shtrëngoni dhëmbët dhe t’i rezistoni tundimit, por për të gjithë parimi është se Krishtlindja është gjithmonë Krishtlindje dhe gëzimet e tryezës janë pjesë e festës: kështu që mos u mundoni shumë. Por kjo nuk do të thotë që ta teproni: nëse e mbajmë linjën tonë dhe nuk dëshirojmë që ta gjejmë veten përsëri në janar me kile të bezdisshme që eliminohen me vështirësi, mund të vëmë në vend një strategji të dobishme për të mbajtur … grindjet me bilancin.

1-JO NDJENJËS SË FAJIT – Përpara se të afrojnë festat, bëjmë një shqyrtim të mirë të ndërgjegjes dhe marrim vendimet tona: ne nuk mund të përballojmë edhe një kile më shumë, ndoshta sepse kemi dhënë maksimumin në një dietë rraskapitëse të përfunduar kohët e fundit? Në këtë rast ka shumë pak për të bërë: duhet të hani pak, të shmangni karbohidratet dhe sheqernat dhe të lëvizni sa më shumë që të jetë e mundur. Tregojuni të afërmve dhe miqve tuaj se jeni në dietë dhe kërkoni bashkëpunimin e tyre kur mbushni pjatën. Apo jeni me idenë se diçka duhet të hahet dhe gjëja më e rëndësishme është të kufizoni dëmin? Zbatoni strategjitë që ne propozojmë dhe shijoni pjatat tuaja, duke mos llogaritur kaloritë. Edhe faji ju shëndosh.

2-JO BARKUT BOSH – Mos rrini pa ngrënë deri në drekë apo në darkë: mos e neglizhoni mëngjesin (ndoshta duke e kufizuar veten në një frut, një filxhan çaj ose kafe dhe një kos me yndyrë të ulët apo edhe me pak biskota): nëse angazhimi është në darkë, në drekë ju mund të kufizoni veten me diçka të lehtë me shumë perime. Gjëja e rëndësishme është që të mos shfaqeni në festë me stomakun shumë bosh, me rrezikun e gllabërimit të gjithçkaje, por të vazhdoni me një aperitiv.

3-TRUKU I RRIPIT – Vish një palë pantallona ose një fund me bel të lartë për të shkuar në festë: kur ndjeni rripin që “tërhiqet”, do të keni sinjalin që keni ngrënë shumë dhe se është koha për të frenuar. Është një mashtrim i thjeshtë dhe efektiv, me kusht që të dëgjoni paralajmërimin: përndryshe, mund të ndiheni në siklet kur ngriheni nga tavolina.

4-KUJDES ME PIJEN – Alkooli përmban shumë kalori dhe është gjëja e parë që duhet të “pritet” nëse duam të balancojmë bilancin energjetik. Edhe pijet joalkolike shpesh kanë shumë sheqer: kështu që duhet t’i kushtojmë vëmendje asaj që pimë, duke lënë mënjanë verën dhe pijet e gazuara për një aperitiv të vogël dhe një dolli përfundimtare. Uji, nga ana tjetër, është një aleat i madh: pastron, shuan dhe rrit ndjenjën e ngopjes. Nëse duam të bëjmë një gjest origjinal dhe kundër-tendencës, për një aperitiv ne kërkojmë një gotë me ujë të gazuar me një fetë limoni. Dhe si snacks, shmangim patatet e skuqura, dhe kikirikët: perimet të papërpunuara janë shumë më të mirë.

5-PROJEKTIMET -Nëse keni vendosur të provoni pak nga çdo gjë, të paktën kushtojini vëmendje sasisë së asaj që vendosni në pjatën tuaj. Nëse jeni në restorant, zgjidhni nga menyja atë që mendoni se është më e përshtatshme dhe kërkoni një pjesë të vogël. Renditini së pari, kështu që nuk do të tundoheni nga zgjedhjet e miqve më lakmitarë. Nëse darka zhvillohet në shtëpi, prisni derisa të gjitha ushqimet të sillen në tavolinë para mbushjes së pjatës. Merrni një pjesë normale. Është treguar se në këtë mënyrë hani më pak se kur merrni doza shumë të vogla dhe që përsëriten disa herë. Nëse ju gatuani, “ndriçoni” pjatat tuaja duke zgjedhur përgatitjet jo shumë të përpunuara, duke zëvendësuar përbërësit me shumë yndyrë me ato më të lehtë dhe duke favorizuar ushqimet e shëndetshme dhe me yndyrë të ulët.

6-TAVOLINA – Zgjidhni për vete një vend “taktik”, sa më larg që të jetë e mundur nga kuzhina ose nga pjatat shërbyese. Pamja do t’iu bëjë të keni një tundim më të vogël dhe bezdisja për t’u ngritur nga tryeza dhe për të marrë përsëri, do t’iu japë kohë që të mendoni dy herë për atë që bëni. Mos e braktisni ëmbëlsirën, por zgjidhni një ëmbëlsirë (vetëm një) dhe shijojeni qetësisht atë, pa marrjen e mostrave të të tjerëve. Gjatë darkës, bisedoni shumë: nëse jeni duke folur, ju pa e kuptuar do të hani më pak.

7-ERËZAT – Janë një vrasës i vërtetë. Kujdes nga salcat, beshameli, erëzat që janë të fshehura në përgatitjet e përpunuara tipike të festave. Kujdes edhe me sandviçet: shmangni të paktën fetat e bukës me salmon, por vendosni peshkun direkt në pjatë ose në një fletë sallate.

8-AJO QË MBETET – Tavolina festive është shumë e pasur dhe e bollshme. Sigurisht që nuk mund të konsumoni gjithçka, kështu që darka e Krishtlindjeve ka zgjatje të pashmangshme në ushqimet e mëvonshme. Në këtë pikë nuk është një domosdoshmëri: mos vazhdoni të hani për tri ditë të tjera sikur të ishte Krishtlindja. Ne e ndajmë atë që mbetet midis klientëve, ose vendosim gjithçka në frigorifer dhe marrim nga pak.

9-LËVIZJA ‘GOGO ‘- Ne nuk duhet të humbasim asnjë mundësi për të lëvizur, madje edhe gjatë festave. Duhet të ngrihemi shpesh nga tavolina, të ndihmojmë zonjën e shtëpisë për të pastruar dhe rregulluar, dhe për të pasur gjithçka gati në darkë. Pas drekës duhet një shëtitje e bukur, për të shtrirë këmbët, për të lehtësuar tretjen dhe për të tymosur. Nëse festa është natën, idealja është të vëmë pak muzikë dhe të vallëzojmë.

10-DIETA E DITËS PAS – Pas një ushqimi kaq të bollshëm është një domosdoshmëri që t’i japim pak pushim organizmit tonë. Ideale është një ditë detoksifikimi, bazuar vetëm në perime, fruta dhe ujë. Po, edhe mishi i bardhë, i gatuar thjesht dhe me kos natyral, me enzimat e saj të qumështit, do të na ndihmojë të lehtësojmë sistemin e tretjes. Gjithashtu një gotë e madhe uji dhe lëng limoni pa sheqer, për t’i pirë me stomak bosh në mëngjes pas darkës.