Ferrari me fitore të dyfishtë në Hungari, triumfon Sebastian Vettel

Sebastian Vettel me Ferrari ka fituar sot garën e Çmimit të Madh të Hungarisë në Formula 1, suksesi i katërt sezonal për pilotin gjerman, që rikthehet te suksesi, duke u shkëputur 14 pikë në renditje nga rivalët.

Edhe pse në vështirësi në gjysmën e dytë të garës, makina italiane arriti një fitore të dyfishtë të merituar në pistën e Hungaroringut, me Kimi Raikkonen që zuri vendin e dytë.

Ferrari arriti të përballojë me sukses presionin e Lewis Hamilton me Mercedes, që për 20 xhiro tentoi të bëjë mrekullinë, por në fund u kënaq me vendin e katërt, duke lëshuar podiumin xhiron e fundit.

Piloti britanik (i katërti) pati shansin të duelojë për fitore, por ishte i pafuqishëm për të parakaluar makinën Ferrari, që e meritoi fitoren, në një garë të cilën e dominoi.

I treti u rendit Walteri Bottas, që rimori pozicionin e tretë (e pat lëshuar në mesin e garës) dhe u ngjit në podium. /telesport/