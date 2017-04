Feronikeli rikthehet te fitorja, Gjilani – Llapi mbyllet pa fitues

Janë zhvilluar dy ndeshje në kuadër të javës së 26-të në Vala Superligë. Kampioni në fuqi, Feronikeli, ka shënuar fitore të rëndësishme si mysafir në stadiumin “Adem Jashari” në Mitrovicë në përballje me Trepçën, me rezultat 3:1. Feronikeli kaloi në epërsi me golin e shënuar nga Abu Razard, në minutën e 33-të me gjuajtje me kokë. I njëjti futbollist shënoi edhe golin e dytë, kur shfrytëzoi një harkim të Yll Hoxhës për të realizuar sërish me kokë për 2:0. Trepça arriti ta ngushtojë përkohësisht epërsinë e mysafirëve në minutën e 74-t, kur Enis Zabërgja realizoi pas harkimit të Hajdinit. Mirëpo, vetëm katër minuta më vonë mysafirët u kundërpërgjigjen duke shënuar golin e tretë nëpërmjet Labinot Osmanit. Nga minuta e 80-të Feronikeli mbeti me një lojtar më pak pas përjashtimit të Mark Milicajt me kartonin e kuq, por këtë epërsi numerike në fushë nuk arritën ta shfrytëzojnë vendasit në minutat e mbetura.

Në ndeshjen tjetër nuk pati fitues, pasi Gjilani dhe Llapi luajtën baras 1:1. Gjilani kaloi në epërsi në minutën e 25-të me golin e Zgjim Mustafës, që shënoi pas harkimit të Armend Thaçit, derisa baraspeshën në rezultat e ktheu Florim Bërbatovci nga penalltia në minutën e katërt shtesë të pjesës së parë, pasi paraprakisht u ndalua në mënyrë të palejueshme brenda zonës nga Ylber Kastrati. /KI/