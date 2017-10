Feronikeli ia shkaktoi humbjen e parë Gjilanit Postuar nga 30 Tet 2017

Është zhvilluar ndeshja e fundit e javës së 13-të në Vala Superligë, ndërmjet Feronikelit dhe Gjilanit, e cila u mbyll me fitoren e skuadrës nga Drenasi, me rezultat 2:1. Për Gjilanin kjo ishte humbja e parë në këtë edicion. Të dy golat për Feronikelin i shënoi Mark Milicaj, në minutën e 3-të dhe të 35-të nga penalltia, derisa golin e vetëm për Gjilanin e realizoi Armend Thaçi, në minutën e 43-të. Feronikeli pati edhe një penallti në minutën e 24-t, por Behar Maliqi nuk ishte i saktë.

Do theksuar se në 20 minutat e fundit të ndeshjes të dy skuadrat mbeten me nga një lojtar më pak në terren, pasi me kartonë të kuq u ndëshkuan Shaqiri i gjilanasve dhe Shala i Feronikelit.

Pas kësaj fitoreje, Feronikeli ka 19 pikë dhe renditet në pozitën e 6-të, aq sa ka Liria në pozitën e shtatë, kurse, Gjilani ka një pikë më shumë dhe renditet në pozitën e pestë. /KI/