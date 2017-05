Feronikeli dhe Drenica shënuan fitore bindëse

Janë zhvilluar dy ndeshje në kuadër të javës së 29-të në Vala Superligë, ku fitoreve iu gëzuan skuadrat vendase. Feronikeli ka shënuar fitore me rezultat bindës kundër Besës, me shifrat 4:1. Labinot Osmani e kaloi Feronikelin në epërsi në minutën e 15-të. Diar Prokshi në minutën e 45-të e dyfishoi epërsinë në 2:0. Feronikeli vazhdoi me lojë të mirë edhe në pjesën e dytë, duke shënuar edhe dy gola tjerë. Fillimisht Mevlan Zeka e ngriti epërsinë 3:0 në minutën e 60-të, derisa Yll Hoxha shënoi në minutën e 79-të, pasi paraprakisht Fatih Karahoda, shënoi golin e nderit për Besën në minutën e 72-të.

Fitore të lehtë ka shënuar edhe Drenica, që e ka mposhtur Hajvalinë, me rezultat 4:0. Golat për Drenicën i shënuan Taulant Dajaku (46’), Granit Arifaj (47’, 90’) dhe Kushtrim Lushtaku (85’).

Vala Superliga

Feronikeli-Besa 4-1

Drenica-Hajvalia 4-0

Liga e Parë

Ramiz Sadiku – Vitia 2-1

Flamurtari – Fushë Kosova 1-0

Ulpiana – Deçani 3-1

Ballkani – Istogu 3-2

KEK-u – Rahoveci 2-1



Liga 2, Grupi A

Lugu i Baranit – Rilindja e Kosovës 2-0

Uv Malisheva – Australia 2-1

Liga 2, Grupi B

Lepenci – Xërxa 5-1

Superliga Juniorët

Besa – 2 Korriku 4-3

Vushtrria – Vëllaznimi 1-3

Llapi – Hajvalia 3-1

Gjakova – Drenica, nuk u zhvillua

Liga e Kadetëve

Besa – Trepça’89 0-1

Liria – Feronikeli 1-1

Trepça – Drenica 0:3 /KI/