Fergie i këndon dashurisë së verbër e të dhimbshme, dy klipe në një ditë (Video)

Këngëtarja Fergie ka sjellë hitet e reja muzikore ‘Love is Pain’ dhe ‘Love is Blind’. Këto këngë janë publikuar në të njëjtën ditë dhe janë vazhdimi i Double Dutches që solli me 22 shtator.

Diva e muzikës duket se po sheh detaje të rëndësishme nga jeta sentimentale, të cilat i përfshin në tekstet muzikore. Këtë herë i ka besuar njërin klipin disa kukullave të animuara që tregojnë të gjithë ngjarjen.

Ndërsa në klipin tjetër shfaqet e vetme, e veshur me të bardha duke përjetuar cdo notë që këndon. Pas disa bashkëpunimeve të suksesshme, Fergie erdhi me këto tre këngë që mendohen të jenë suksesi i saj i radhës.