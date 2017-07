`Feniks` dhe Lobi i Femrës Shqiptare, ndërtojnë shtëpi për nevojtarët

Shoqata “Feniks” nga Ferizaj dhe miqtë sajë edhe kësaj vere janë mobilizuar për të ndihmuar familjet në nevojë për ngritje të kulmeve të reja. Kësaj radhe vijnë me ndërtim të dy shtëpive për familje me persona me nevojë të veçantë, ndërsa për këtë kontribuuan Forumi i Gruas Shqiptare nga Mërgata.

Të bashkuara rreth kauzës së humanitetit për familjet në nevojë Lobi i Femrës Shqiptare në Botë është i pranishëm në mjedise dhe familje me gjendje të rëndë sociale. Falë bashkëpunimit me shoqatën ” Feniks ” nga Ferizaj kësaj radhe po ngritën dy shtëpi për familje me anëtar me nevoja të veçanta, raporton Rtklive.com.

“Dojna me i tregue Botës se dhe femrat mujn me arrit, për një muaj ditë kemi arrit një qëllim të madh nuk marrim familje ku është i zoti i shtëpisë pa marrë parasysh a është i sëmurë, ne marrim familje që janë handikap me fëmijë të sëmurë edhe nëna me fëmijë jetima”, tha Valbona Tërholli anëtare e Forumit të Gruas Shqiptare nga Mërgata

Ndërsa, Milaim Jashari nga Shoqata “Feniks” në Ferizaj, thotë se kanë Lobin e Femrës Shqiptare nga Suedia e cila ka ndërtuar tri shtëpi, përciell rtklive.com.

“Këto tri shtëpi janë ndërtuar dhe janë përfunduar nga Shoqata Feniks. Pra kemi një kënaqësi të madhe që i kemi këta donatorë që punojnë me neve dhe ndihmojnë pa ndërpre në ndërtimin e shtëpive të familjeve në nevojë”, tha Jashari nga Shoqata ” Feniks”.

Familjarë të familjeve në nevojë iu janë mirënjohës donatorëve të cilët së bashku duke grumbulluar mjete po ngritin kulme bamirësie.

“I falënderojmë këto motra që kanë dhënë këtë kontribut iu kanë ndihmuar këtyre fëmijëve, i falënderoj shumë, sdi”, tha Fadil Gashi familja përfituese.

Gashi thotë se është ndjenjë që nuk përshkruhet me fjalë, thjeshtë është një rëndësi e madhe që më hiqet një barrë prej shpirtit.

Ndryshe, donatorë, ndërmjetës dhe anëtarë të familjeve nevojtare thonë se ngritja e kulmeve të reja për familjet nevojtare përveç që po zgjidhin problemin e banimit për rastet me të rënda ato janë shkas për krijim, të lidhjeve të paharruara mes tyre.