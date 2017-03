Në Kosovë nuk respektohet e drejta zakonore çka nënkupton se femrat përjashtohen nga trashëgimia.

Këto komente i ka bërë Anton Ndrecaj, Këshilltar ligjor në Clark, i ftuar në emisionin “Imazh” në RTK.



Ai ka thënë se ka raste kur ana mashkullore kërkon nga gjykata që femrave t’u mohohet e drejta në trashëgimi.



“Por, nuk do të thotë se gjithkund në Kosovë është e njejta problematikë. Vendet e ndryshme kanë tradita të ndryshme në Kosovë”, tha ai.



Prizreni, si qytet, qëndron më së miri në këtë pikë. “Në Prizren respektohet e drejta e trashëgimisë. Atje nuk kemi pasur raste të shqyrtimit të drejtës së trashëgimisë”, ka thënë ai.



Ndrecaj ka thënë se problemi fillon me kornizën ligjore. “Institucionet janë të obliguara të respektojnë ligjet”, ka thënë ai.



Shkumbin Asllani, këshilltar në Rrjetin e Grave të Kosovës ka thënë se problemi është tek implementimi i ligjeve.



Problem tjetër është fakti se gjyqtarët në Kosovë nuk e marrin mundin me i gjet dhe me i vërtetu trashëgimtarët. “Ka pasur fshehje të trashëgimtarëve dhe nuk ka pasur ndëshkueshmëri edhe pse fshehja është vepër penale”, tha ai.