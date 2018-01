Femrat më tërheqëse i përkasin kësaj shenje të horoskopit…

Nga shtëpia drejt makinës, zyrës apo edhe garderobës, ju keni nevojë të ndiheni të bukura dhe tërheqëse për të tjerët. Nuk përbën më sekret që Peshorja shpenzon shumë kohë duke u marrë me pamjen e tyre dhe adhurojnë të marrin komplimente e në mënyrë krejt të natyrshme, njerëzit ju adhurojnë,shkruan In Tv.

Pjesë e tërheqjes që ju shkaktoni te të tjerët është edhe ngrohtësia juaj. Krejt natyrshëm dhe pozitivisht, ju i pranoni të tjerët ashtu siç janë, pa u përpjekur t’i ndryshoni. Për aq kohë sa ata ndajnë me ju dashurinë dhe respektin për të bukurën, me siguri do të jenë miqtë tuaj për tërë jetën.