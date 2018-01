Femrat më tërheqëse i përkasin kësaj shenje të horoskopit

Kjo shenjë është aq e dashuruar marrëzisht me bukurinë saqë kjo e fundit është epiqendra e jetës tuaj.

Nga shtëpia drejt makinës, zyrës apo edhe gardërobës, ju keni nevojë të ndiheni të bukura dhe tërheqëse për të tjerët.

Nuk përbën më sekret që Peshorja shpenzon shumë kohë duke u marrë me pamjen e tyre dhe adhurojnë të marrin komplimente e në mënyrë krejt të natyrshme, njerëzit ju adhurojnë.

Pjesë e tërheqjes që ju shkaktoni te të tjerët është edhe ngrohtësia juaj. Krejt natyrshëm dhe pozitivisht, ju i pranoni të tjerët ashtu siç janë, pa u përpjekur t’i ndryshoni.

Për aq kohë sa ata ndajnë me ju dashurinë dhe respektin për të bukurën, me siguri do të jenë miqtë tuaj për tërë jetën.