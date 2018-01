Femra më seksi në botë do t’ju çmendë me FOTOT e fundit

Ludovica Pagani është femra e vitit në Itali, teksa që kur është bërë pjesë e emisioneve sportive, ka pushtuar vazhdimisht kopertinat e medieve rozë.

Fama e saj nisi që me videon e famshme, ‘Seria A shkon në plazh’, në verën e 2017-ës, ku nxori në pah format e saj tejet seksi.

Që prej asaj kohe, Pagani ka shkuar në rreth 900 mijë fansa në Instagram, ndërsa në muajin qershor kishte vetëm 70 mijë.

Gjithsesi, Ludovica vijon të lërë në dilemë fansat e saj, në lidhje me skuadrën e zemrës, pasi ka pozuar shpesh si me fanellën e Interin, ashtu edhe me të Milanit e Juventusit.