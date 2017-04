Fëmijëve me nevoja të veçanta nuk u ofrohen shërbime të duhura mjekësore

Kosova mbetet mjaft prapa në trajtimin e fëmijëve me nevoja të veçanta. Këta fëmijë, ballafaqohen me probleme nga më të ndryshmet. Ndër to mungon edhe ofrimi i shërbimeve adekuate...