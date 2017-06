Fëmijët, kureshtarë apo të indoktrinuar nga politika?!

Indoktrinimi i fëmijëve në politikë, nga qytetarët dhe sociologët shihet si dukuri negative, derisa, përfshirjen e të rinjve në politikë e shohin si hap para për zgjidhjen e problemeve dhe ndryshimin e situatës aktuale.

Radio Evropa e Lirë ka anketuar disa qytetarë për të marrë mendimet se si e shohin ata indoktrinimin e fëmijëve dhe përfshirjen e të rinjve në politikë.

Genc Ramadani, studion ekonomi dhe është në vitin e tretë. Ai mbështet përfshirjen e të rinjve në aktivitete politike, por jo edhe indoktrinimin e fëmijëve.

‘’Mendoj që është hap i duhur përfshirja e të rinjve në politikë, pasi mendoj se askush nuk i dinë më mirë problemet dhe nevojat e të rinjve siç i dinë vet të rinjtë”.

“Derisa indoktrinomi i fëmijëve mendoj se është dukuri negative. Mendoj se askund në botë (qytetari) nuk është i përfshirë më shumë në politikë sesa në Kosovë”, thotë Ramadani.

Elbasan Cekaj, është student i bujqësisë. Edhe ai thotë se rinjve duhet t’u jepet hapësirë në politikë, por në asnjë formë fëmijëve.

“Mendoj që është meritë e madhe nëse të rinjtë do ta merrnin shtetin në dorë, pasi të vjetrit janë shpenzuar, sipas meje. Do duhej që t’u lënë hapësirën të rinjve”.

“Kurse, mendoj që fëmijët nuk duhet të kyçen në aktivitete politike. Këta që janë 18 plus, derisa nën këtë moshë, nuk mendoj që do duhej të merreshin me politikë.Gjithashtu, mendoj që papunësia e bën gjithë këtë që të rinjtë të merren me politikë, derisa tek fëmijët mendoj se kanë ndikim familja”, shprehet Cekaj.

Kurse, Sejdi Komati, qytetar nga Prishtina, thotë se fëmijët janë të mbrojtur me ligj dhe nuk duhet askush t’i keqpërdorë, aq më pak për interesa partiake.

“Indoktrinimin e fëmijëve në politikë nuk e shoh pozitiv. Duhet t’u përshtaten normave që i lejon Kushtetuta”, thotë Komati.

Përderisa, Sokol Krasniqi, mësimdhënës i lëndës së Edukatës Qytetare, thotë se fëmijët kanë shumë interesim për politikën, çka sipas tij, është ndikim që e marirn nga familjarët.

“Sa u përket fëmijëve nuk është veti e mirë. Mendoj se familja i nxit apo edhe ndikon që fëmijët të jenë pjesë e politikës. Unë ligjëroj Edukatën Qytetare dhe kur kemi tema për presidentin apo partitë politike, menjëherë fëmijët kyçen dhe janë shumë në rrjedha. Por, nuk kam vërejtur që ka pasur ndonjëherë konfrontim mes fëmijëve për parti politike”, thotë Krasniqi.

Edhe Mal Lokaj, mendon se indoktrinomi i fëmijëve në politikë është manipulim me ta.

“Pa qenë 18 vjeç, është manipulim i fëmijëve. Është e keqja e vendit. Është manipulim edhe nga ana e prindërve, mësimdhënësve dhe edukatorëve. Nuk është e nevojshme që fëmijët të ngarkohen me politikë. Është e dëmshme për fëmijën”, thotë Lokaj.

Por, çka thonë sociologët lidhur me indoktrinimin e personave që ende nuk i kanë mbushur 18 vjet, në politikë.

Sociologu Leotrim Sahiti, tha për Radion Evropa e Lirë se fëmijët dhe në përgjithësi qytetarët kanë prirje të tregojnë interesim të lartë për politikën.

“Fëmijët duhet t’i ndjekin programet e tyre edukuese dhe specializuese dhe të mos i lejojnë prindërit dhe kujdestarët që të shikojnë debate politike mes kundërshtarëve politikë, sepse debatet e ashpra mes kundërshtarëve politikë, ndikojnë edhe tek fëmijët, edhe në orët mësimore ku ato devijojnë më pastaj”, thotë Sahiti.

Sipas Leotrim Sahitit, janë shënuar edhe raste kur kishte konflikte verbale nëpër shkolla për shkak të preferencave të ndryshme politike, çka dëshmon për indoktrinimin e tyre.

Edhe organizatat joqeveritare që kanë vëzhguar zgjedhjet e fundit parlamentare në Kosovë, të mbajtura më 11 qershor, kanë nxjerr si një prej shkeljeve të partive politike, përdorimin e fëmijëve nëpër fushata dhe tubime politike.